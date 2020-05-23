حجت‌الاسلام محمد حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از عصر امروز رصد هلال ماه شوال در استان مرکزی با مشارکت ۱۴ گروه رصدی در قالب یک‌صد نفر همراه با تجهیزات پیشرفته نجوم و تلسکوپ‌های دقیق در ۱۲ شهرستان استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های اراک ۲ گروه، تفرش ۲ گروه و سایر شهرستان‌ها یک گروه با تجهیزات کامل به محل‌های تعیین شده رؤیت هلال ماه شوال اعزام شده و ۶ گروه رصدی استان دارای تلسکوپ‌های قوی و مابقی از دوربین‌های مجهز برخوردار هستند.

به گفته مسئول ستاد استهلال استان مرکزی، نتیجه حاصل شده از رؤیت تمامی تیم‌ها در عصر امروز جمع‌بندی و به دفتر مقام معظم رهبری اعلام می‌شود.