رفع موانع قانونی و اجرایی جهش تولید اولویت مجلس جدید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با منتخبان مردم خراسان‌جنوبی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فرصت خدمت‌گذاری چهارساله در مجلس به سرعت می‌گذرد، اظهار کرد: باید از دو مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت به نحو احسن استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه باید مسئولیت قانون‌گذاری را بر اساس کار کارشناسی پیگیری کرد، بیان‌کرد: تک تک رأی‌هایی که نمایندگان به قانونی می‌دهند، در تصویب آن تأثیرگذار است و از این جهت نباید به یک رأی خودمان در مجلس بی تفاوت باشیم.

عبادی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از ۱۷ سال گذشته تاکنون به موضوع اصلاح اقتصاد تأکید داشته‌اند چرا که دشمن در حوزه اقتصادی طرح و برنامه دارد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی اصلاح قانون است، اظهار کرد: از این جهت در اولین اقدام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری و هماهنگی با یکدیگر موانع قانونی جهش تولید را رفع کنند.

موانع اجرایی جهش تولید با ابزار نظارتی مجلس رفع شود

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه موانع اجرایی جهش تولید نیز باید با ابزار نظارت رفع شود، بیان‌کرد: متأسفانه گاه نه تنها جهش تولیدی رخ نمی‌دهد بلکه بر عکس بر سر راه سرمایه‌گذار موانعی گذاشته می‌شود.

عبادی با بیان اینکه کمر مردم در پاره‌ای از موضوعات چون گرانی و گران فروشی خمیده شده است، گفت: مشکلات مردم زمانی رفع می‌شود که هم قانون شفاف وجود داشته و هم این قانون به صورت درست و دقیق اجرایی شود.

وی در زمینه چرایی موفق نبودن دستگاه‌هایی چون تعزیرات حکومتی در نظارت بر موضوع گران‌فروشی اظهار کرد: مجموعه تعزیرات، گران‌فروش را که حق مردم را ضایع کرده جریمه می‌کند ولی مبلغ جریمه به حساب دولتی می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: باید پرسید در این روش و عملکرد تعزیرات حق ضایع شده مردم چه می‌شود؟

تأکید بر کار کارشناسی در تصویب قوانین

عبادی با تأکید مجدد بر کار کارشناسی در تصویب قوانین، گفت: اگر قوانین به گونه‌ای تصویب شود که خیانت کاران بدانند که راه فراری وجود دارد از ویروس کرونا بدتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امید ما روی کار آمدن یک دولت انقلابی جوان است، اظهار کرد: در چنان شرایطی خواهیم توانست به آرمان‌ها و ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی نزدیک‌تر شویم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه در جهان هر کشوری که حرف آزادی بزند استکبار او را خفه خواهد کرد، یادآور شد: در چنین شرایطی ما قدم‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف برداشته‌ایم.

عبادی گفت: اگر دولت ما به معنای عام یعنی قوای سه‌گانه، اسلامی عمل کنند مردم ما بقیه مسیر را درست خواهند رفت.