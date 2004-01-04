مهدي بي باك: مبارزه زيبايي خواهد شد

مهدي بي باك ملي پوش تيم ملي تكواندو كشورمان درگفت وگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب افزود: اين آسيب ديدگي باعث شد 6 -5 روزازتمرين دورباشم اما دكتر بهرامي نژاد پزشك تيم ملي پس ازمعاينه عضو آسيب ديده عنوان كرد مشكل خاصي ندارم و مي توانم به زودي تمرينات را شروع كنم.

بي باك به مبارزه روز جمعه اش با هادي ساعي اشاره كرد و گفت: با توجه به شرايطي كه هر دو ورزشكار دارند تصور مي كنم مبارزه زيبايي را شاهد باشيم. هم من و هم هادي ساعي براي پيروزي وارد ميدان مي شويم و اميدوارم نفر پيروزنماينده شايسته اي براي ايران درمسابقات انتخابي المپيك باشد و بتواند سهميه المپيك آتن را ازآن كشورمان كند.

بي باك درمورد آسيب ديدگي اميد غلام زاده گفت: از شنيدن اين خبربسيار ناراحت شدم. من هم دوران آسيب ديدگي را پشت سرگذاشته ام و مي دانم كه براي يك ورزشكار قرار گرفتن دراين شرايط چقدرسخت و دشوار است. با اين حال اميدوارم غلامزاده هرچه سريعترسلامتي خود را بازيابد و به ميادين برگردد.