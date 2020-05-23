مسئله کاهش جمعیت در حال تبدیل به یک بحران بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در نشست دبیرخانه ماهر سپاه یزد با تبریک عید سعید فطر و گرامیداشت روز جهانی قدس و سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: از دیرباز به نمایندگان مجلس این نکته را عرض می‌کردم که شما ۲۸۰ نفر برای جمعیت میلیونی ایران تصمیم گیری می‌کنید.

وی با اشاره به اینکه این تعداد برای چنین جمعیتی کم است، افزود: نمایندگان باید در ارتباط با لوایح مهم کشور، با گروه‌های تخصصی در موضوعات مختلف ارتباط داشته باشند و مسائل مهم کشور در این گروه‌های تخصصی کارشناسی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد به این ترتیب پیش از آنکه مسائل به کمیسیون‌های مجلس وارد شود، در این مجامعی که حداقل متشکل از ۲۰۰ نفر نخبه و متخصص است، بحث و بررسی می‌شود و با در نظر گرفتن تمام جوانب کار به دست نمایندگان می‌رسد.

ناصری بر ضرورت توجه درست و مناسب به آینده نگری در تمام تصمیمات نمایندگان تاکید کرد و گفت: این موضوعی است که بعضاً در بین نمایندگان مجلس کمتر دیده می‌شود و برخی نمایندگان به جنبه‌های بیرونی مجلس و استفاده از نظرات جامعه نخبگانی و متخصص توجه لازم را ندارد.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه نمایندگان ما باید در مجلس این موضوع را نهادینه کنند، عنوان کرد: در استان یزد چنین نشست‌های تخصصی صورت گرفته ولی کافی و کامل نیست و باید به آن توجه بیشتری صورت پذیرد و مسائل مهم استان و کشور در این جلسات و نشست‌های تخصصی به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان نتیجه آن را به مجلس ببرند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد ادامه داد: در استان یزد با مسائل و مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستیم که بسیاری از این مسائل، مشکلات و دغدغه‌هایی است که در دیگر استان‌های کشور هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در کنار مسائل اقتصادی نباید نسبت به موارد اجتماعی و فرهنگی غفلت کرد، افزود: از مهمترین مسائل اجتماعی، بحث خانواده است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم به ویژه در ایام شیوع کرونا، اهمیت موضوع خانواده را به درستی درک کردیم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه شیوع کرونا سبب ایجاد تحولات بسیاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی شد، اظهار داشت: پرهیز از تشریفات و حذف اسراف از جمله موارد مهمی است که در این ایام شاهد آن بودیم و باید نمایندگان برای پس از شیوع کرونا هم به آن توجه لازم را داشته باشند.

ناصری با بیان اینکه سبک فرهنگی و برنامه ریزی که ما در گذشته داشتیم الان نمی‌تواند راهگشای مسائل ما باشد، گفت: اکنون همه فهمیدند که به غیر از سیره اهل بیت و اسلام هیچ چیزی برای انسان راهگشا نیست و اکنون همه کشورهایی که بر پایه فرهنگ غربی زندگی استوار بودند، با بحران زیادی روبرو شده‌اند.

وی، تدین، تفکر و تعقل را سه نیاز اصلی آموزش و پرورش در ایران دانست و با تاکید بر اینکه تا زمانی که این سه اصل وارد آموزش و پرورش نشود مشکلات برطرف نمی‌شود، عنوان کرد: آموزش و پرورش در ایران باید با تحولی بزرگ بر پایه این سه اصل فعالیت کند و مشکلات آموزشی و اقتصادی کشور را به این طریق رفع کنیم.

امام جمعه یزد افزود: آموزش ما باید به این صورت باشد که فرزندان ما از ابتدای تحصیل تا فارغ التحصیلی خود هر روز حداقل چهار ساعت در ارتباط با مسائل مختلف فکر کند؛ اینکه فرزندان ما یک سری مطالب را برای نمره حفظ کنند و هیچ تفکری در آن نکنند به چه درد ایران می‌خورد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد یکی از مهمترین و حیاتی ترین مسائل کشور را مسئله جمعیت و فرزندآوری دانست و افزود: متأسفانه جمعیت در ایران رو به کاهش می‌رود و این توطئه بزرگی از سوی دشمن است که تا چند سال آینده جمعیت ایران را پیر و ناتوان کند.

ناصری افزود: لازم است که مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع برنامه ریزی دقیقی داشته باشند و به لحاظ فرهنگی هم باید برنامه‌های متعددی اجرا شود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به آیات و روایاتی که در ارتباط با اینکه خداوند روزی فرزندان را می‌دهد، تصریح کرد: باید به گونه‌ای کار کنیم که مردم نسبت به این آیات و روایات بیش از پیش ایمان و باور پیدا کنند.