به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت : نمایشگاه زیراندازها و دستبافته های سنتی ، با هدف معرفی گونه ها و سبک های متنوع زیر اندازها و دستبافته های سنتی ایران برپا شده و با نمایش بیش از 80 قطعه اثر شاخص تاریخی ، هنر بافت ایرانی را روایت می کند.

سید عبدالمجید شریف زاده گفت : در نمایشگاه زیراندازها و دستبافته های سنتی ایران ، تصویری جامع از گونه ها، سبک ها، رنگ است .

شایان ذکر است ، این نمایشگاه هر روز از ساعت 8 تا 16 در ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به نشانی خیابان آزادی ، تقاطع یادگار امام ، میزبان عموم علاقه مندان است.