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۳ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۵۱

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل:

عید فطر آغاز بهره مندی از توشه های معنوی ماه رمضان است

عید فطر آغاز بهره مندی از توشه های معنوی ماه رمضان است

اردبیل- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بر ضرورت حفظ ارزش های معنوی ماه رمضان تاکید کرد و عید فطر را آغاز بهره مندی از فیوضات این ماه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، به اهمیت این عید بزرگ در اسلام اشاره کرد و افزود: عید فطر، عید بزرگ بندگی و اطاعت محض از پروردگار خویش و نیز مُهر قبولی انفاق‌های با قصد قربت و پایان نامه دوره ایثار و گذشت در مسائل مالی و عید خداجویی و خداترسی و خداپرستی است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و حراست از ارزش‌های معنوی ماه رمضان در طول سال، خاطر نشان کرد: در عید فطر، مسلمانان خدا را شکر می‌نمایند که یکی از بزرگ‌ترین کلاس‌های تربیتی اسلام را در یک ماه دیده، و از درس‌های مختلف آن، به اندازه استعداد و آمادگی خویش استفاده کرده‌اند و آن را با روح و جان خویش آمیخته و بر الواح دل‌های پاک خود ثبت نموده‌اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرد: تعالیم برگرفته از مکتب انسان ساز رمضان باید در طول سال مورد توجه قرار گیرد و ثمرات یک ماه بندگی و اطاعت در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه ملموس و کاربردی شود.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، اقامه نماز عید فطر را اعمال مهم این عید بزرگ عنوان کرد و افزود: امسال بنا به شرایط بوجود آمده از ویروس کرونا، اقامه نماز عید ترجیحاً در فضای آزاد و محیط باز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقامه خواهد شد.

وی افزود: در مرکز استان، نماز عید فطر در محل شهیدگاه به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل آیت الله سید حسن عاملی ساعت :۶:۳۰ اقامه خواهد شد و در در شهرستان‌هایی از جمله بیله سوار، جعفرآباد، نمین، سرعین، گرمی، اصلاندوز، انگوت، نیر، خلخال، کلور و هشجین که وضعیت سفید دارند، اقامه نماز در داخل مسجد با رعایت اصول بهداشتی برگزار می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: برای جلوگیری از هرگونه ابتلاء و نیز رعایت نکات بهداشتی، نمازگزاران عزیز بایستی سجاده نماز به همراه داشته و از ماسک و دستکش استفاده کنند.

کد مطلب 4933043

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