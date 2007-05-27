آغاز رایزنی مصر با گروههای فلسطینی / تاکید مبارزان فلسطینی بر مقابله با حملات صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خاورمیانه مصر (منا)، رایزنی های مصر با هئیت های نمایندگی گروههای فلسطینی امروز با دیدار مقامات مصری با هیئت نمایندگی فتح آغاز شد و قرار است که مقام های مصری با سایر هیئت های نمایندگی گروههای فلسطینی از جمله جنبش حماس نیز دیدار کنند.

برپایه این گزارش، هدف از این رایزنی ها آگاهی یافتن از دیدگاههای هریک از گروهها درباره چگونگی از بین بردن علل درگیری های داخلی فلسطین و امکان برقراری آتش بس فراگیر با رژیم صهیونیستی است.

این گروههای فلسطینی شامل جنبش های فتح، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه های خلق و دموکراتیک برای آزادی فلسطین هستند. نوارغزه از چند هفته پیش شاهد بروز برخی دیگری ها میان هواداران جنبش های فتح و حماس است.

خبر دیگری از فلسطین حاکی است که گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرد که حماس پیش از توقف حملات اسرائیل علیه رهبران و اعضای خود، هرگز آتش بس با تل آویو را نمی پذیرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "ابوعبیده" سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در بیانیه ای تاکید کرد : ما تقدیم آتش بس در سینی طلا را هرگز نمی پذیریم و دشمن باید بداند که در صورت ادامه تجاوزگری خود به مردم در کرانه باختری و نوار غزه هزینه سنگینی خواهد پرداخت.

وی افزودر: تجاوزگری شدید اشغالگران صهیونیست علیه ملت ما بویژه جنبش حماس و گردانهای عزالدین قسام به خاطر دستیابی به آتش بسی مجانی صورت می گیرد، اما این امر (آتش بس مجانی) به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد.

ابوعبیده تاکید کرد : ترور شهروندان فلسطینی باعث نخواهد شد که ما از (حقوق خویش) چشم پوشی کنیم و حملات و ترورهای اسرائیل تنها باعث افزایش قدرت و پافشاری ما بر ادامه مقابله با اشغالگران خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد : اشغالگران ضعیف تر و ناتوان تر از آن هستند که بتوانند شلیک موشک های قسام را متوقف کنند یا در مقابل ما بایستند و ضربات ما را تحمل کنند.

از سوی دیگر، "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز بر ادامه حملات خود به شهروندان فلسطینی تاکید و تهدید کرد که گروههای مبارزه فلسطینی را تحت پیگرد قرار خواهد داد.

وی این تهدیدات خود را در پی اصابت موشک های مبارزان فلسطینی به درون فلسطین اشغالی که به کشته شدن یک صهیونیست و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد، مطرح کرد.

از 16 می (26 اردیبهشت) تاکنون در حملات پیاپی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بیش از 45 فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شده اند و این رژیم خود را برای حمله زمینی به این منطقه آماده می کند.