نجف آباد بزرگترین پایگاه بسیج کشور است / رژیم صهیونیستی تلاش می کند با کمک سردمداران خود به سراغ ایران بیاید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان رئیس جمهور درچهارمین روز از بیست و نهمین سفر استانی خود با حضور در جمع مردم نجف آباد گفت : این چه وضعیتی است که شما دولتمردان استکباری برای خودتان بوجود آورده اید ؛ شما چه موجوداتی هستید که از خوشحالی دیگر ملت ها ناراحت می شوید و از ناراحتی آنان خوشحال، این نشان از آن دارد که شما مریض هستید.

وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی تجاوز می کند ، عربده می کشد ، کشتار می کند، همه اینها نشانگر آن است که به لطف خدا رژیم صهیونیستی در حال سقوط است و هیچ رژیم دیگری توان کمک به آنان را ندارد .

احمدی نژاد تصریح کرد: رژیم صهیونیستی امروز در منطقه مردم بی دفاع فلسطین را کشتار می کند، زن و کودک بی دفاع را در خانه اش می کشد و بعد دم از حقوق بشر می زند، این چه حقوق بشری است که شما از آن حرف می زنید.

وی گفت: متاسفانه در دنیا هر جا دیکتاتوری وجود دارد مورد حمایت استکبار است. پیام ما به آنها این است که دست از نابودی و سرکوب ملت ها بردارید زیرا چیزی نصیب شما نخواهد شد.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی در پایان عمر خود تلاش می کند تا قدرت خود را در منطقه افزایش دهد تا با کمک سردمداران خود به سراغ ایران بیاید اما به لطف خدا آنها در باتلاقی که خود در منطقه بوجود آورده اند دست و پا می زنند.

احمدی نژاد گفت: به لطف خدا رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین موقعیت دوران خود قرار دارد. ممکن است در این روزها به مردم لبنان و فلسطین فشار بیاورد اما بدانید اینها نشانگر آن است که رژیم صهیونیستی به سرعت در حال سقوط در دره است.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه دشمنان اسلام از پیشرفت ما ناراحت هستند گفت: سال گذشته بنده برای این آقایان پیغام دادم که دست از این جنایت ها بردارید. شما نزدیک به 28 سال است که ملت ایران را تحریم کرده اید و لی به لطف خدا و تلاش جوانان ایرانی می بینید این تحریم ها هیچ تاثیری در پیشرفت و آبادانی ملت ایران نداشته است.

وی گفت: نزدیک به یک سال و نیم است که ملت ایران شما را به طور علنی و مکتوب نصیحت می کند . بنده مجددا به شما اعلام می کنم که در رفتارتان تجدید نظر کنید زیرا این گونه برخوردها چیزی عاید شما نخواهد کرد.

احمدی نژاد در ادامه گفت: ملت ایران اهل منطق است شما دیدی که این مردم در دوران دفاع مقدس از حق خودشان کوتاه نیامدند پس بدانید که امروز هم از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد.

رئیس جمهور تصریح کرد: برخی از دولتمردان استکبار وقتی در داخل کشورشان هستند اعلام می کنند که می خواهند ریشه ملت ایران را بکنند ولی زمانی که از خواسته خود خارج می شوند حرفی برای گفتن ندارند.

وی افزود: این چه دولتمردی است که در خانه خود شیر است ولی در خارج از خانه خود موش می شود.

احمدی نژاد گفت: بنده به شما اعلام می کنم که ملت ایران امروز سرافرازتر از گذشته بر حقوق خود ایستاده است و با اقتدار تمام از آن دفاع خواهد کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسئله هسته ای ایران از این حرف ها گذشته است که شما بخواهید با جلسات خود جلوی ملت ایران را بگیرید حال که ضعیف شده اید و قدرت ایران ده برابر شده است، دست از شیطنت های خود بردارید زیرا در غیر این صورت به گفته امام راحل ما "شما هیچ غلطی نمی توانید بکنید.

احمدی نژاد افزود: بنده به شما نصحیت می کنم که از عاقبت صدام درس بگیرید زیرا ایران میهن مردان و زنان دلاوری است که از حق خود کوتاه نخواهند آمد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به دلاورمردی های مردم نجف آباد اشاره کرد و گفت: چطور می شود شهرستانی همه مردمانشان مومن و انقلابی و اهل ایثاگری باشد؟ چطور می شود این شهر انسان های سالم و انسان های امین و شجاعی را تربیت و به ایران اسلامی تقدیم کند؟

وی نجف آباد را تنها شهری دانست که از ابتدا بر اساس تقوا و ایمان خداپرستی بنیان نهاده شده است. شهری که توسط یک فیلسوف و پزشک مانند شیخ بهایی تاسیس شد . رئیس جمهور گفت : در یک جمله می توان نجف آباد بزرگترین پایگاه بسیج کشور است.

احمدی نژاد در پایان سخنان خود با اشاره به سازندگی در کشور گفت: جوانان نجف آبادی باید تلاش کنند تا شهرستان و کشور خود را هر چه سریعتر آباد کنند.

اختصاص 110 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد دو منطقه نمونه گردشگری، آزاد سازی زمین های روستایی و همچنین احداث دو مجموعه ورزشی برای پسران و دخترن نجف آباد از مهمترین برنامه های هیات دولت برای این شهرستان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر تا ساعاتی دیگر بیست و نهمین جلسه استانی هیات دولت با حضور مدیران ، نمایندگان و وزرای دولت در اصفهان برگزار خواهد شد.