دکتر امین حسن عمرعبدالله درباره بازدید خود از بخش های مختلف صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: "امیدوارم همکاری ایران و سودان در زمینه ساخت برنامه‌ها بیشتر شود و ما از برنامه‌های ایران استفاده کنیم. ارائه برنامه به زبان‌های مختلف راهی برای مبارزه با استکبار جهانی است. ایران و سودان رابطه نزدیک با هم دارند، بنابراین می‌توان در این راستا همکاری‌های صدا و سیمای دو کشور را بیشتر کرد. ما برای ساختن برنامه و دیجیتال کردن صدا و سیما سودان از ایران کمک خواهیم گرفت."

رئیس رادیو و تلویزیون سودان درباره اینکه چند شبکه برون مرزی ایران در سودان دریافت می شود، افزود: "شبکه های العالم و الکوثر بیشترین بیننده را در سودان دارند و العالم به لحاظ خبری شبکه ای موثر برای مبارزه با استکبار جهانی است و مردم به چنین شبکه‌هایی نیاز دارند. البته من فرصت ندارم تمام برنامه های صدا و سیما ایران را ببینم، اما برنامه‌هایی که دیده‌ام کیفیت بالایی داشتند. ما قصد داریم همکاری خود را با ایران بیشتر کنیم، چون مدتی بود این همکاری قطع شده بود."

وی درباره دلایل قطع این همکاری توضیح داد: "رایزن فرهنگی ایران در سودان بسیار فعال بود و تا زمانی که ایشان در سفارت ایران مشغول بود این همکاری ادامه داشت، اما با رفتن وی همکاری ما نیز برای مدتی قطع شد که امیدوارم با آمدن رایزن جدید این ارتباط دوباره تقویت شود."

رئیس رادیو و تلویزیون سودان در پایان گفت: "کشور سودان 26 استان دارد و هر استان یک شبکه محلی دارد. در مجموعه دو شبکه دولتی سراسری و یک شبکه خصوصی سراسری در سودان فعالیت می‌کنند."