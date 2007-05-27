به گزارش خبرنگار مهر در قم ، علی اکبر ولایتی پیش از ظهر امروز در جمع مدیران ارشد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، حرکت انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون را حرکتی تکاملی و در حال ترقی عنوان کرد و اظهار داشت : در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه شرایط دنیا به اهمیت و سختی امروز نبوده است.



وی افزود : دنیای امروز نسبت به زمان پیروزی انقلاب اسلامی دچار تغییرات اساسی شده و شرایط دنیای چند قطبی در حال شکل‌گیری ، با شرایط دنیای دو قطبی گذشته متفاوت است.



ولایتی خاطرنشان کرد : امروز انقلاب و جمهوری اسلامی باید با قدرت به راهی که تاکنون پیموده است ادامه دهد و مطمئن باشد در دنیای چند قطبی آینده ، جهان اسلام به پرچمداری جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی دنیا است .



وی با اشاره به شرایط کشورهای اسلامی به خصوص وقایع اخیر در لبنان یادآور شد : ‌وضعیت کنونی لبنان نمونه بارز تحولات عظیم و پیشرفت جهان اسلام است.



ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های غرب در مورد جهان اسلام افزود : غربی ها تلاش می‌کنند به اختلافات داخلی جهان اسلام دامن بزنند اما ما باید درک مناسبی از عوامل این اختلافات داشته و بر عوامل وحدت بخش تأکید کنیم.



مشاور مقام معظم رهبری اعلام کرد : آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا نیروهای معارض نظام را به هر شکل و نحوه‌ای تقویت و تشویق کنند که موضع‌گیری آن‌ها در مورد فیلم پرسپولیس از نمونه‌های اخیر این تلاش است.



ولایتی در قسمت دیگری به اشراف مقام معظم رهبری بر تمامی سیاست‌های نظام تأکید کرد و گفت : ‌اشراف مقام معظم رهبری بر سیاست‌های خارجی نظام از تمامی مسؤولان دولتی بیشتر است که این اشراف در تحلیل‌های ایشان از شرایط جهان ، کاملا مشهود است.

