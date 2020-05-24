نماز عید فطر در ۵۰ مسجد کرمان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شیوع ویروس کرونا و اعلام ستاد مقابله با این ویروس امسال نماز عید سعید فطر در مصلی کرمان برگزار نشد و این آئین در سطح مساجد استان برگزار شد.

نماز عید سعید فطر صبح امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با حضور نمازگزاران در ۵۰ مسجد کرمان اقامه شد.

نمازگزاران با همراه داشتن ماسک و دستکش و همچنین رعایت نکات بهداشتی این آئین عبادی را به جا آوردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان در این خصوص به مهر گفت: امروز این آئین با حضور مردم متدین استان کرمان در مساجد سطح استان برگزار شد.

غلامحسین حقانی با اشاره به برگزاری نماز عید فطر در ۵۰ مسجد شهر کرمان بیان کرد: این آئین در مساجد شهرستان‌های استان کرمان به تناسب جمعیت برگزار شد.

وی با اشاره به رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری نماز عید فطر اظهار کرد: با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان زکات فطره هم در مساجد جمع آوری شد.