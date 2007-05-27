به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه" درگفتگوی همزمان با روزنامه های "الاهرام" مصر و "الایام" و "اخبار الخلیج" بحرین درباره مسئله هسته ای ایران گفت : بحرین خواهان حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران است. وی همچنین درباره وقوع هرگونه جنگ جدیدی در منطقه خاورمیانه هشدار داد.

نخست وزیر بحرین در پاسخ به این گفته که "می دانیم بحرین تلاش های دیپلماتیکی برای جلوگیری از هرگونه تنش نظامی و بروز جنگ جدیدی در منطقه با توجه به بحران هسته ای ایران با جامعه بین المللی صورت می دهد و دیدگاه شما درباره این بحران چیست، گفت : منطقه ما شاهد جنگ های زیادی بوده است و در طول سال های گذشته از مصیبت های آن رنج برده است و به همین دلیل ما پیامدها و تبعات هر گونه جنگ جدیدی را در منطقه را کاملا درک می کنیم.

وی افزود : "اگر جنگی ایجاد شود پیامدها و تبعات آن همه منطقه را متاثر خواهد کرد، اما موضع ثابت بحرین که بارها بر آن تاکید کرده ایم اهمیت ایجاد راه حلی مسالمت آمیز برای مشکل پرونده هسته ای ایران به شیوه های دیپلماتیک و براساس قوانین بین المللی با هدف عاری شدن منطقه خاورمیانه از جمله منطقه خلیج {فارس} از سلاح های کشتار جمعی همراه با به رسمیت شناختن حق کشورهای منطقه در استفاده از فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز است".