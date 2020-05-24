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۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۵۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان به ۳۷۴۶ نفر رسید/ فوت ۱۵۱ بیمار

تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان به ۳۷۴۶ نفر رسید/ فوت ۱۵۱ بیمار

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ثبت ۹۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در این استان طی ۲۴ ساعت گذشته، گفت: تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان به ۳۷۴۶ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ۶۱۳ نمونه ارسالی در طی بیست و چهار ساعت گذشته به آزمایشگاه‌های مرجع استان تعداد ۹۵ نفر به آمار مبتلایان به کووید ۱۹ در لرستان اضافه شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته در لرستان هیچ مرگی به علت ابتلای به کووید ۱۹ نداشته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه متأسفانه تا کنون تعداد ۱۵۱ نفر از هم استانی‌ها به علت ابتلای به کووید ۱۹ جان باخته‌اند، افزود: تا کنون ۲۲۰۶۲ نمونه‌ی از بیماران مشکوک به کووید ۱۹ در لرستان به آزمایشگاه مرجع ارسال شده است که تعداد ۱۸۶۹۲ نمونه پاسخ داده شده و از این عدد ۳۷۴۶ مورد مثبت و تعداد ۱۴۹۴۶ نمونه منفی اعلام شده است.

نیکبخت با اشاره به اینکه تعداد ۵۱ نفر مبتلا به کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان تحت مراقبت‌های پزشکی و درمانی هستند، گفت: از ابتدا تا کنون تعداد ۳۵۴۴ نفر که در لرستان مبتلا به کووید ۱۹ بوده‌اند پس از درمان به بهبودی کامل دست یافته‌اند.

کد مطلب 4933477

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