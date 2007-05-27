تمایل به کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای در خاورمیانه افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه "لس آنجلس تایمز" روز یکشنبه با تاکید بر اینکه کشورهای خاورمیانه به سمت تسریع در برنامه های هسته ای غیرنظامی حرکت می کنند، افزود : یک گروه هشت ‬نفره از کارشناسان سازمان ملل که به منظور مشاوره دادن درباره نحوه ساخت نیروگاه های هسته ای به عربستان سعودی سفر کرده بودند، روز جمعه از این سفر بازگشتند.

این روزنامه بدون اشاره به جزئیات این سفر نوشت : کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی سفر یک هفته ای خود را با دادن مشاوره و توصیه به اعضای شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی سپری کردند.

این کشورها، تقریبا نیمی از ذخایر نفتی شناخته شده دنیا را در اختیار دارند.

آژانس اخیرا درباره برنامه های هسته ای مصر، اردن، سوریه، ترکیه، یمن و چندین کشور آفریقای شمالی نیز تحقیقاتی میدانی به عمل آورده است.