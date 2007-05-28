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۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۱۶

300میلیارد ریال سرمایه گذاری در مخابرات آذربایجان غربی صورت گرفت

آذربایجان غربی - خبرگزاری مهر : مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی گفت : امسال برای تکمیل و تجهیز زیر ساخت های بخش مخابرات در آذربایجان غربی افزون بر 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان خوی ، توسعه مراکز تلفن ، تکمیل و تجهیز مراکز تلفن روستایی ( جی اس ام ) تکمیل سامانه دیتا و فیبرنوری و ایجاد مراکز پر ظرفیت و کم ظرفیت تلفن را از جمله طرح های زیر بنایی بخش  مخابرات استان اعلام و اضافه کرد : با اجرای این طرح ها ضریب نفوذ تلفن در استان از 7/29 درصد به 34 درصد افزایش می یابد .

وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر از دو هزار و 990 روستای استان دو هزار و 670 روستا دارای ارتباط تلفنی هستند و روستاهای باقیمانده نیز امسال از امکانات مخابراتی برخوردارخواهند شد .

حجت الاسلام سید رضی موسوی شکوری، امام جمعه خوی هم در این مراسم  با تقدیر از تلاش های رئیس قبلی اداره مخابرات خوی سهم مخابرات در توسعه و پیشرفت جامعه را بسیارمهم دانست و افزود : این بخش بعد از انقلاب یکی از بخش های موفق در ایران  اسلامی بوده است .

مجید هاشمی سرپرست  فرماندار خوی هم در این مراسم بر تکمیل زیر ساخت های مخابراتی در این شهرستان تاکید کرد.


 

کد مطلب 493349

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