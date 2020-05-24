فردا برای فعالیت ادارات و اصناف در خوزستان تصمیم گیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر یکشنبه در حاشیه نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان روند افزایشی دارد اما با تمهیدات صورت گرفته و تعطیلی‌ها از شدت این افزایش کاسته شده و روند تا حدودی کنترل شده است.

وی با بیان اینکه این روند همچنان افزایشی است، افزود: در این راستا مردم باید پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری را رعایت کنند تا این روند به سمت نزولی شدن حرکت کند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در مناطق حاشیه اهواز باید بیشتر به رعایت موارد پیشگیرانه توجه شود، بیان کرد: تا کنون با وجود افزایش شیوع در سطح کشور، استان خوزستان رده بیستم از حیث ابتلاء است و جزو استان‌های متوسط در سطح کشور هستیم.

شریعتی، در خصوص فعالیت مدارس در استان خوزستان، عنوان کرد: تصمیم گرفته شد که امتحانات پایه نهم حضوری برگزار نشود و تاکید شد یا نمره‌های امتحانات نوبت اول لحاظ شود و یا بگذارند پس از بهبود شرایط امتحانات را برگزار کنند.

وی با بیان اینکه اصنافی که در سایت سلامت ثبت نام نکردند اجازه فعالیت ندارند و در صورت مشاهده واحدهای صنفی پلمب می‌شوند، تصریح کرد: همچنین فردا برای روند کاری ادارات، فعالیت بازار و اصناف تصمیم گیری خواهد شد.

استاندار خوزستان افزود: با توجه به اهمیت شناسایی هر چه زودتر مبتلایان برای پیشگیری از گستردگی ویروس و ابتلای افراد بیشتر مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی شرایط انجام تست بیشتر را در استان فرآهم کند.

شریعتی با بیان اینکه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی رکن مهم در کنترل این بیماری است، عنوان کرد: بنا شد شهرداران در زمینه اطلاع رسانی شهری فعالیت بهتر و بیشتری انجام دهند و رسانه‌ها خصوصاً صداوسیما نیز در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان کشوری خصوصاً رئیس جمهور تماس‌های مکرر برای آگاهی از وضعیت، اقدامات و تصمیمات با استان داشته‌اند، گفت: آخرین تصمیمات برای اعمال محدودیت‌ها فردا در استان انجام خواهد شد.