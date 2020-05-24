افزایش ظرفیت نمونه گیری از افراد بی علائم در دزفول ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی شامگاه یکشنبه در نشست با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سالن جلسات این دانشگاه، اظهار کرد: میزان ابتلاء به کرونا در دزفول نسبت به جمعیت این شهرستان از متوسط کشوری بالاتر است.

وی افزود: هرچند افزایش نمونه‌گیری در خوزستان یکی از دلایل افزایش آمار مبتلایان است اما یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش آمار، دیرتر آغاز شدن اپیدمی کرونا در خوزستان و دزفول نسبت به سایر نقاط کشور است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه متوسط موارد بستری در دزفول ۱۵ تا ۱۸ نفر در روز است، تصریح کرد: این امر نشان دهنده افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی آمار مبتلایان در این شهرستان است چرا که به رغم افزایش نمونه‌گیری از افراد در تماس نزدیک، آمار بستری و مرگ و میر نیز افزایش یافته است، لذا باید سیاست‌های جدیدی در این شهرستان تبیین شود.

حریرچی بر لزوم افزایش ظرفیت نمونه‌گیری از افراد بی علائم در دزفول تاکید کرد و گفت: اصل اساسی برای به نتیجه رسیدن و کشف بیماران، انجام آزمایش است بنابراین دانشگاه علوم پزشکی دزفول باید با اتخاذ تصمیمات مناسب ظرفیت نمونه‌گیری در هر ۲۴ ساعت را چندین برابر کند تا با این امر شرایط سریع‌تر کنترل شود.

وی، کمبود منابع مالی و انسانی را از مشکلات کنونی در سراسر کشور برشمرد و عنوان کرد: این دلایل نباید مانع از انجام تست‌های بیشتر در دزفول شود، لذا باید راه حل‌های اساسی اندیشیده شود و به هر شکل ممکن ولو با خرید تجهیزات و به‌کارگیری نیروهای بخش خصوصی یا به‌کارگیری نیروهای جدید و آموزش آن‌ها، ظرفیت روزانه تست کرونا در دزفول حداقل ۳۰ درصد از متوسط کشوری بیشتر شود.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: امروز استاندار خوزستان نیز به استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های بخش خصوصی تاکید کرد و از طرفی به‌دلیل ضروری بودن افزایش نمونه‌گیری با توجه به وجود فرودگاه در دزفول و پر بودن ظرفیت آزمایشگاه‌های اهواز، پیشنهاد می‌شود دانشگاه علوم پزشکی دزفول از ظرفیت آزمایشگاه‌های سایر استان‌ها و حتی انستیتو پاستور تهران نیز استفاده کند.

حریرچی با بیان اینکه افزایش تست از افراد بدون علائم باید در دستور کار اساسی دانشگاه علوم پزشکی دزفول باشد، اضافه کرد: در شیراز به‌منظور بیماریابی در طول یک شبانه‌روز گاهی تا سه هزار تست کرونا گرفته می‌شد که همین امر موجب کنترل کرونا در شیراز شده است، لذا ظرفیت تست در دزفول در سریع‌ترین زمان ممکن افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست اعضای هیأت علمی و معاونان دانشگاه علوم پزشکی دزفول به بیان آخرین وضعیت کرونا در این شهرستان و کمبودها و نیازهای دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستای کنترل بیماری کرونا پرداختند.