گوزن زرد ایرانی آماده انتقال به زیستگاه اصلی خود است

کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در حال حاضر 80 درصد از جمعیت 400 راسی گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه زیست می کنند.

وی اظهار داشت : این گوزن یکی از گونه های نادر در جهان است که فقط در ایران وجود دارد و از 50 سال پیش تاکنون تحت عنوان گونه حمایت شده به ثبت رسیده است.

کلانتری خاطر نشان کرد : اگرچه زیستگاههای اصلی این گونه ، حاشیه رودخانه های دز و کرخه و کوهپایه های جنوب زاگرس است اما از 30 سال پیش در جزیره اشک از جزایر 102گانه دریاچه ارومیه به خوبی رشد وتکثیر یافته است.

وی با بیان اینکه این گوزن درحال حاضر آماده انتقال به زیستگاه اصلی خود است ، بهای تعریف شده برای هر راس گوزن زرد ایرانی در کشور را 32 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد : شکار این گونه تحت هر شرایطی ممنوع است و ضمن برخورد کیفری با متخلفان برای هر راس 32 میلیون ریال نیز جریمه اخذ خواهد شد.

این مسئول ادامه داد : احیای این گونه گوزن در جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه را ناشی از برنامه ریزی مدیریت حیات وحش ، مناسب بودن زیستگاه از نظر امنیت ، پوشش گیاهی و آب همچنین حفاظت شبانه روزی نیروهای مسلح گارد حفاظت محیط زیست دانست.

کلانتری تصریح کرد : گونه ای که 50 سال پیش بیم انقراض کامل آن می رفت امروز از خطر انقراض رهایی یافته و این موضوع یک افتخار ملی و بین المللی برای کشور محسوب می شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه تنها دستگاه متولی امورحیات وحش کشور سازمان حفاظت محیط زیست است عنوان کرد : حیات وحش سرمایه ملی و امانتی است که همه آحاد مردم باید به عنوان یک ضرورت در اکوسیستم به آن توجه کنند.

