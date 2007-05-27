کمیته انتقالی دلایل حذف نماینده کمیته المپیک از مجمع فوتبال را تشریح کرد

به گزارش خبرنگارمهر، درجلسه عصر امروزکمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بخش عمده ای از زمان جلسه به پاسخ نامه اعتراض آمیز دکتر رضا قراخانلو رئیس کمیته بین المللی المپیک مبنی برحذف نماینده این کمیته ازمجمع عمومی فدراسیون فوتبال اختصاص یافت که پس از بحث و تبادل نظر اعضا ، دلایل حذف این کمیته و مستندات آن تشریح شد .



دراین جلسه که درغیاب کیومرث هاشمی و محمد حسن انصاریفرد برگزارشد، طی نامه ای که درپاسخ به اعتراض رئیس کمیته ملی المپیک تنظیم شد، اعضا با استناد به تاکید فیفا مبنی برعدم حضوربخش هایی که عضویتی درفدراسیون فوتبال ندارند برحذف نماینده کمیته ملی المپیک از مجمع عمومی فوتبال تاکید کردند.



در بخش دیگری از این جلسه که سید رضا افتخاری رئیس سازمان لیگ برتر نیز به عنوان میهمان ویژه در آن حضور داشت ، گزارشی از بازدید خود از ورزشگاههای نقش جهان و فولاد شهر برای میزبانی مسابقات مقدماتی قهرمانی جوانان جهان ارائه شد . ضمن اینکه دکترخبیری مسئول پیگیری بخش آسیا ویژن در کمیته انتقالی گزارشی ازچشم انداز فوتبال در5 سال آینده(آسیا ویژن) در دو شهراصفهان و شیراز را ارائه داد.



درجلسه مذکور برنامه های جاری فدراسیون فوتبال نیز از سوی اعضای کمیته انتقالی مورد بحث و تبادل نظر گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد .