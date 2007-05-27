ایران از فرانسه درخواست میانجیگری نکرده است/ کارشکنی آمریکا مانع اصلی توافق ایران و غرب و آژانس است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنوز محل مذاکرات لاریجانی و سولانا در 10 اردیبشت قطعی نشده است.



وی پیگیری مباحث مطرح شده در دور پیشین این مذاکرات در ترکیه را محور مذاکرات آتی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی خواند و ابراز امیدواری کرد این مذاکرات ، زمینه مذاکرات نهایی را فراهم و مشکلات را در چارچوب قانون حل کند .



قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا ایران در مورد به رسمیت شناختن حق هسته ای پیش‌شرطی برای مذاکرات خواهد داشت گفت : ما هیچ پیش‌شرطی نداریم، ‌فقط شرط ما آن است که در چهارچوب قوانین حاکم بر فعالیت‌های آژانس نه تنها ما را تایید بلکه حمایت کنند.



وی درعین حال تاکید کرد : ما هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیریم زیرا انرژی هسته‌ای را حق قانونی خود می‌دانیم .



رحمانی فضلی در خصوص گزارش البرادعی نیز گفت : این گزارش نشان دهنده‌ آن است که ایران در همه‌ مسیرهای طی شده کاملا قانونی رفتار کرده و هیچ انحرافی نداشته است. البته آنها عنوان می‌کنند که ما نمی‌توانیم به ایران اطمینان پیدا کنیم، این تنها یک نوع نیت‌خوانی است؛ بنابراین این‌گونه فکر‌های آنها نمی‌تواند مانع فعالیت‌های ما شود و ما مصمم‌تر از قبل هستیم که حق‌مان را بگیریم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا با توجه به اعتراضات آمریکا امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات لاریجانی و سولانا وجود دارد ؟ گفت : از اول که این بحث شروع شد، ما برای آنکه حسن نیت خود را بیان کنیم، کارهای زیادی از جمله تعلیق، بازرسی، نصب دوربین و اجازه‌ی بازدید را انجام داده‌ایم. اما همواره معتقدیم و یقین داریم که کارشکنی آمریکا مانع تحقق این توافقها بین ایران، غرب و آژانس شده است.



قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد : اگر آمریکا بخواهد به بهانه‌جویی‌های خود ادامه دهد و موضوع را از مسیر حقوقی و فنی به جنبه سیاسی بکشاند، یقینا مسیر طی شده مناسب نخواهد بود و اگر این کار ادامه پیدا کند، به نفع هیچ کس نیست.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چرا با وجود آنکه که دولت سارکوزی نیز جزو مخالفان مساله هسته‌ای ما است ، لاریجانی در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو خواستار میانجی‌گری فرانسه شده است، گفت: مصاحبه آقای لاریجانی به معنای درخواست از سارکوزی برای میانجی‌گری نبود ، بلکه در آن مصاحبه عنوان شده بوده که ما حضور همه‌ کشورها را در عرصه‌ فعالیت‌ هسته‌ای‌مان که به صورت عملیاتی چه در قالب کنسرسیوم و چه به صورت حقوقی در مسیر تفاهمات قبول می‌کنیم.



رحمانی فضلی ادامه داد : قبلا هم کشور فرانسه به عنوان کشور فعال در این عرصه بوده است و الان که دولت جدیدی در فرانسه آمده است، می‌تواند راه دولتهای قبلی را در خصوص نحوه‌ی تعامل و تفاهم و حل مساله پی‌گیری کند و ما آمادگی داریم از این اقدام استقبال کنیم و بنابراین این دعوت برای میانجی‌گری نبوده است.



وی افزود:ما معتقدیم راه‌مان درست است و هر نوع حضوری را می‌پذیریم اما حضوری که حول محور قوانین و مقررات حقوقی و فنی باشد و نخواهند آن را سیاسی کنند.



قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا پیشرفتهای غنی‌سازی و وارد شدن ایران به مرحله‌ صنعتی از سوی البرادعی، مختصات دیپلماسی اروپا و آمریکا رادر گفتگو ها تغییر می دهد گفت: اکنون بعد از وقفه‌ای که پس از نشست برلین ایجاد شد، اروپایی‌ها برای مذاکره مراجعه کردند و ما هم همواره استقبال کرده‌ایم و عنوان کرده‌ایم که اگر مذاکرات صادقانه باشد، مشارکت جدی خواهیم داشت و این مساله نشان ‌دهنده مقتضیات شرایط جدید است آنها الان می‌دانند که هر چه مسیر را تندتر و راه را ناهموار‌تر کنند، اول از همه خودشان ضرر خواهند کرد زیرا اگر منطقه خاورمیانه ثبات و آرامش داشته باشد، به نفع همه خاورمیانه خواهد بود و ایران نیز به عنوان یک کشور دارای ثبات و اهمیت در منطقه که می‌تواند فعالیت‌های مثبتی داشته باشد، نباید در مسیری کشیده شود که وقتش صرف مسایل کاملا واضح حقوقی بشود.

رحمانی فضلی ادامه داد: درحالی که ایران قدرتمند و همکار با غرب می‌تواند موثرتر باشد و آنها از تجربه چند ماهه درس گرفته‌اند که به هیچ وجه ما از حقوق خود عدول نمی‌کنیم و بهترین مسیر آن است که بیایند و مذاکره کنند که در حال حاضر به نظر می‌رسد آنها در این مسیر هستند هر چند آمریکا‌یی‌ها مخالفت می‌کنند و در کنار مذاکرات به تبلیغات و فشار سیاسی می‌افزایند



وی در خصوص تاثیرات احتمالی مذاکرات ایران و آمریکا برسر عراق بر موضوع هسته ای ایران گفت : این گفت‌وگو هیچ تاثیری بر مساله‌ی هسته‌ای ما نخواهد داشت زیرا ما اصلا تمایل به این کار نداریم .



قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکیر کرد: اراده‌ ایران بر آن نیست که موضوعات خاص خود را در مذاکره بین ایران و آمریکا در خصوص عراق وارد کند بنابراین بارها اعلام کردیم که موضوع فقط بحث ثبات و امنیت عراق آن هم با درخواست دولت و مردم عراق است و ما مسایل خودمان را از مسیرهایی که خودمان بلد هستیم، پیگیری خواهیم کرد.



وی همچنین درباره‌ حضور ناوهای جدید آمریکایی در خلیج فارس اظهار داشت: این ناوها همیشه در منطقه وجود داشته است؛ اکنون هم آنها اعلام کرده‌اند که می‌خواهند مانور بدهند. در صورتی که مانورشان در منطقه با همکاری دیگر کشورها و در چهارچوب قوانین باشد، از نظر ما ایرادی ندارد اما اگر فکر کنند که این مانور می‌تواند بر روی اراده و فکر مردم ایران تاثیر بگذارد و یا آن را به جنگ روانی تبدیل کنند، یقینا اشتباه خواهند کرد زیرا تاثیری نخواهد گذاشت و مردم ایران سرد و گرم چشیده هستند و از این‌گونه اتفاقات بسیار زیاد دیده‌اند.