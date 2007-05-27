اوساسونا با گلزنی نکونام رئال سوسیه داد را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروزتیم فوتبال اوساسونا موفق شد در ورزشگاه "رینو دی ناوارا" با نتیجه دو بر صفرمیهمان خود رئال سوسیه داد را شکست دهد.



دراین دیدارجواد نکونام 90 دقیقه درترکیب اصلی تیم اوساسونا بازی کرد و دردقیقه 33 گل دوم این تیم را به ثمر رساند. لوپز در دقیقه 26 اولین گل این تیم را به ثمر رساند.

درسایر بازی ها امشب نتایج زیربدست آمد :

آتلتیک بیلبائو یک - مایورکا صفر

سلتاویگو 2 - رئال بتیس یک

راسینگ سانتاندر 2 - لوانته 3

رکرتیوو هوئلوا صفر - اسپانیول یک

جیمناستیک - آتلتیکو مادرید (درحال برگزاری)

سویا - زاراگوزا (تا دقایقی دیگر آغاز می شود)

