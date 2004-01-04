منتخب كشتي جويبار در مقابل سواد كوه به ميدان رفت

به گزارش خبرنگار"مهر" ، اين مسابقه خيريه روز شنبه درسالن كشتي شهيد فقيهي شهرستان جويباربرگزارشد كه درپايان تيم كشتي منتخب جويبارتوانست با نتيجه 17 بر11 از سد تيم منتخب سوادكوه بگذرد.

تمام عوايد حاصل از بليت فروشي وكمك هايي كه توسط تماشاگران اين مسابقه اهداء شد به زلزله زدگان شهرستان بم تعلق خواهد گرفت.

بيش از 5 ميليون ريال به صورت نقدي و مقدار قابل توجهي كمك هاي غيرنقدي ازسوي تماشاگران جويباري براي اهدا به مردم زلزله زده بم جمع آوري شده است كه توسط هيات كشتي شهرستان جويبار دراختيار فدراسيون كشتي قرارمي گيرد تا به مردم بم اهدا شود.