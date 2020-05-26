بیش از ۲ هزار بیمار خاص گیلانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تحقق عدالت در سلامت و بهره مندی آحاد مردم از خدمات مطلوب بیمه‌ای است، اظهار کرد: بیمه سلامت در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی به جمعیت بیش از دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفری استان گیلان اشاره کرد و گفت: ۴۹ درصد این جمعیت در قالب صندوق‌های بیمه‌ای روستاییان، کارکنان دولت، سایر اقشار، ایرانیان، بیمه سلامت تحت پوشش بیمه سلامت هستند،

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با اشاره به پوشش بیمه‌ای دو هزار و ۷۷۶ بیمار خاص توسط این سازمان در استان گیلان، افزود: از این تعداد ۱۶۷ نفر هموفیلی، ۶۱۴ نفر تالاسمی، ۷۰۳ نفر دیالیزی، ۳۲۶ نفر پیوند کلیه و ۹۶۶ نفر MS هستند.

وی با بیان اینکه در راستای برون سپاری ارائه خدمات بیمه سلامت گیلان با ۶۳ دفتر پیشخوان قرار دارد، گفت: سال گذشته ۷۵۰ هزار جلد دفترچه برای بیمه شدگان بیمه سلامت در استان گیلان صادر شده است.

محمدی با اشاره به اینکه بیمه سلامت گیلان برای ارائه خدمات به بیمه شدگان با یک هزار و ۷۱۱ مؤسسه دولتی و خصوصی طرف قرار داد است، ادامه داد: در ماه‌های اخیر و ماه‌های انتهایی سال گذشته اقدامات خوبی در راستای پرداخت مطالبات در سطح استان و کشور از سوی بیمه سلامت انجام و بخش زیادی از مطالبات پرداخت شده است.

وی همچنین به پرداخت مطالبات سال ۹۷ تمام مراکز خصوص نیز اشاره و اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت ایران به منظور صیانت از حقوق بیمه شدگان تلاش می‌کند تا با پرداخت بدهی‌ها، حمایت هرچه بیشتر خود را از نظام سلامت در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان انجام دهد.

مدیر کل بیمه سلامت گیلان با اشاره به اینکه در راستای کاهش مراجعات مردم به مراکز درمانی سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان است، گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا سازمان بیمه سلامت هزینه بیماران مبتلا به کرونا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی تحت پوشش قرار گرفتن بیماران مبتلا به کرونا روی تخت بیمارستان، اضافه شدن پوشش‌های جدید از جمله دارو در پروتکل‌های درمانی، اجرای پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی از اول تیرماه سال جاری، رفع همپوشانی بیمه‌های پایه از اقدامات اجرایی بیمه سلامت است.