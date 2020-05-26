تحول کشور باید از درون مجلس اتفاق بیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نشست «هم‌افزایی برای تشکیل مجلس قوی، کارآمد و انقلابی» که امروز در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد، گفت: برای تحول در کشور باید تحول را از درون مجلس آغاز کرد و ایجاد تحول در مجلس، کار یک فرد، گروه یا فراکسیون نیست و نیازمند آن است که همه نمایندگان در این راستا فعالیت کنند.

وی افزود: برای تحول در مجلس، باید مشکلات گذشته را مورد ارزیابی قرار دهیم و بر این اساس، اقداماتی را برای ایجاد تغییر و تحول در مجلس شورای اسلامی انجام دهیم.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما باید در مجلس یازدهم اعتماد را به مردم بازگردانیم، گفت: مردم به انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن اعتقاد کامل دارند به گونه‌ای که در تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی، دیدیم که بسیاری از مردم حضور یافتند و شکوه حضور خود را به جهانیان نشان دادند.

قالیباف با اشاره به اینکه تحول مجلس مستلزم آن است که به اسناد بالادستی توجه ویژه شود، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در مجلس، باید قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلان قانونگذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تحول در مجلس، باید رویکرد مردم‌سازی مورد توجه قرار گیرد، افزود: این رویکرد به این معناست که هر کاری که در کشور انجام می‌شود، حضور مردم هم در آن مورد توجه قرار گیرد.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام بعدی برای تحول در مجلس، شفاف‌سازی است، گفت: نمایندگان باید در همه امور به ویژه در اموری که برای مردم تصمیم می‌گیرند، کاملاً شفاف عمل کنند و قطعاً این مسئله در مجلس یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد و باید فرآیندهای کارآمدسازی و هوشمندسازی در همه تصمیمات مجلس نمایان باشد.

قالیباف گفت: ارتقای کیفیت نظارت و قانونگذاری از جمله اولویت‌هایی است که در مجلس یازدهم و در جهت ایجاد تحول در مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد تحولاتی در امور مربوط به نمایندگان افزود: برخی از نمایندگان در ارتباط خود با دستگاه‌های اجرایی، مشکلاتی دارند که باید این مشکلات مرتفع شود.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه با اشاره به اینکه حقوق ملت تحت هیچ شرایطی قابل معامله نیست، اظهار داشت: ما باید در تصویب قوانین به گونه‌ای عمل کنیم که دو قوای دیگر هم بتوانند مشکلات کشور را مرتفع کنند، البته در این زمینه تحت هیچ شرایطی نباید از منافع کشور بگذریم.

قالیباف با تأکید بر اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی استفاده شود، گفت: از مجلس ششم تاکنون صرفاً ۳۸ درصد طرح‌ها و لوایح تبدیل به قانون شدند، مابقی تصویب نشده‌اند و صرفاً وقت مجلس برای این موضوع گرفته شد، ما باید لایحه‌محوری را مد نظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این راستا استفاده کنیم.

وی با اشاره به عملکرد دیوان محاسبات، گفت: در بحث خزانه باید آنلاین و برخط باشیم. البته زمانی که به خزانه نگاه می کنیم، می بینیم که ما به جای یک خزانه ۵ الی ۶ خزانه داریم و نتیجه این است که گزارش ها یک سال بعد می آید و ما با مشکلات روبه‌رو می شویم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم درباره اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس، اظهار داشت: قوانین باید زنجیره ای باشند نه جزیره ای و ما وقتی اقتصاد را می بینیم باید آن را یکپارچه ببینیم.

قالیباف تصریح کرد: ما نیازمند فهم مشترک در زمینه تحقق اولویت های کشور هستیم و در این زمینه باید با خرد جمعی و اقناع، امور را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: مردم برای حل مسائل خود دچار مشکل هستند بنابراین همه چشم خود را به مجلس یازدهم دوخته اند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: ما باید یک مجلس کم حاشیه، پرکار و کارآمد داشته باشیم تا بتوانیم مسائل مردم را حل و فصل کنیم و باید در این چهار سال منسجم و جهادی عمل کنیم.