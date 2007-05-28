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۷ خرداد ۱۳۸۶، ۷:۵۶

درآخرین روز سفر به استان اصفهان؛

رئیس جمهور امروز با مردم 2 شهر استان اصفهان دیدار می‌کند

رئیس جمهور در آخرین روز بیست ونهمین سفر استانی خود، طبق برنامه ‌اعلام شده ، امروز با مردم شهرستان های"تیران و کرون" و "خمینی‌شهر" دیدار می‌کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان، رئیس جمهور امروز در پنجمین روز بیست ونهمین سفراستانی خود، قرار است ابتدا به تیران و کرون برود

دکترر احمدی نژاد سپس در آخرین دیدار مردمی خود در این سفر، با مردم شهرستان خمینی شهر دیدار می‌کند و سپس در اصفهان در جمع دانشجویان سخنرانی می کند. 

احمدی نژاد در طول چهار روز گذشته،  با مردم 19 شهر این استان دیدار کرده است.

دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، منتخبان و مدیران و علمای اصفهان و شرکت در جلسه هیات دولت در استان اصفهان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان اصفهان بوده است.

احمدی ‌نژاد ظهر امروز در پایان بیست ونهمین سفر استانی خود، با خبرنگاران گفتگو و نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.

دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور با سفر به سی امین استان یعنی استان سمنان، به پایان خواهد رسید.‬ .

کد مطلب 493456

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