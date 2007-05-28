به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان، رئیس جمهور امروز در پنجمین روز بیست ونهمین سفراستانی خود، قرار است ابتدا به تیران و کرون برود

دکترر احمدی نژاد سپس در آخرین دیدار مردمی خود در این سفر، با مردم شهرستان خمینی شهر دیدار می‌کند و سپس در اصفهان در جمع دانشجویان سخنرانی می کند.

احمدی نژاد در طول چهار روز گذشته، با مردم 19 شهر این استان دیدار کرده است.

دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، منتخبان و مدیران و علمای اصفهان و شرکت در جلسه هیات دولت در استان اصفهان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان اصفهان بوده است.

احمدی ‌نژاد ظهر امروز در پایان بیست ونهمین سفر استانی خود، با خبرنگاران گفتگو و نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.

دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور با سفر به سی امین استان یعنی استان سمنان، به پایان خواهد رسید.‬ .