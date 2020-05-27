نگارش «کسوف» به دلیل شیوع کرونا به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، پیشتر سه عنوان از مجموعه رمان‌های تاریخی منیژه آرمین با عنوان‌های «شب و قلندر»، «شباویز» و «شانزده سال» منتشر شده‌اند. تازه‌ترین جلد این مجموعه نیز با عنوان «کسوف» در حال تقریر است. منیژه آرمین برای نگارش این رمان‌ها صد سال تاریخ معاصر ایران را در نظر گرفته است.

منیژه آرمین درباره روند نگارش این رمان گفت: متاسفانه بیماری کرونا نگارش این اثر را به تعویق انداخت. تحریر رمان کسوف نیازمند سفر به مناطق کهگیلویه و بویراحمد است اما به دلیل شیوع این بیماری سفر به آن مناطق مقدور نشد. در حال حاضر نیز منابعی چون کتاب، عکس و فیلم از این نواحی در دسترس دارم اما برای اتمام این کتاب کافی نیستند.

وی افزود: «کسوف» ژانر و پس‌زمینه‌ای تاریخی دارد که به رخدادهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مربوط می‌شود. داستان این رمان مربوط به فضای اواخر دوره قاجار و پهلوی دوم است. این کتاب در مرز میان سه رویکرد واقعیت، افسانه و مستند در نوسان است و در عین حال به هیچیک از این سه رویکرد به طور کامل گرایش ندارد. تخیل نیز عنصری است که به جذابیت داستان می‌افزاید. شخصیت‌های پرداخته شده در این رمان هنرمندان و روزنامه‌نگارانی هستند که در سیر داستانی پازل‌گونه‌ای قرار گرفته‌اند.

آرمین ادامه داد: از مهمترین جریانات رخ داده در این داستان می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد و حوادث پس از پهلوی دوم اشاره کرد. هر فصل کتاب از نظر زمانی رابطه خطی حفظ شده‌ای دارند اما شخصیت‌ها و زمان آن ثابت نبوده و متغیر هستند.

این نویسنده و هنرمند شاخص درباره انگیزه نگارش این مجموعه رمان‌های با پس‌زمینه تاریخی نیز اشاره کرد: رمان‌هایی که نوشته‌ام هرچند آمیخته با تخیل است اما موضوعات و حوادث تاریخی و واقعی دارند. تاریخ معرف هویت انسان‌ها و جامعه انسانی است. هدف از به قلم درآوردن این مجموعه نیز شناختن و شناساندن هویت انسانی به افراد جامعه است. هویت ایرانی تابع هیچ جریان سیاسی نیست. این هویت باید مطرح شود و من خود را مقید به این موضوع می‌دانم.