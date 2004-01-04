تعطيلي مدارس شيفت بعد از ظهر سه منطقه در استان تهران

مسول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران از تعطيلي مدارس شيفت بعدازظهر مناطق ساوجبلاغ ، نظر آباد و رودهن خبر داد.

كاظم مزيناني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اين كه تمام مدارس شيفت صبح شهرستان هاي استان تهران به علت سرماي هوا امروز تعطيل بودند ، افزود : مدارس شيفت بعد از ظهر مناطق سرد سازمان آموزش و پرورش تعطيل هستند و دانش آموزان و فرهنگيان ساير مناطق بايد در كلاس هاي درس جضور داشته باشند.