نظارت دیوان محاسبات بر اجرای اصل 44

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سومین جلسه کمیته تخصصی راهبردی نحوه نظارت دیوان محاسبات کشور بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور پاک نهاد قائم مقام رئیس کل و باقری معاون فنی و امور حسابرسی شرکت های دولتی و جمعی از حسابرسان و کارشناسان خبره حقوقی و مالی تشکیل شد.

در این کمیته در خصوص روش ها ، دستورالعمل‌ها و راهکارهای نحوه حصول اهداف مورد نظر به ویژه موضوع واگذاری دو شرکت صدر اصل 44 قانون اساسی بحث و تبادل نظر شد و کارشناسان دیوان محاسبات در رابطه چگونگی فرایند واگذاری و وظایف دیوان محاسبات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسات این کمیته تخصصی زیر نظر معاون فنی و امور حسابرسی شرکت‌ها مطابق تقویم زمانبندی تشکیل و نتایج حاصله به رئیس کل دیوان محاسبات کشور گزارش می شود.