هلال احمردماوند زمان وقوع زلزله امکانات پوشش ۲ درصد جمعیت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم همتی در حاشیه بازدید از پایگاه اقماری چناران دماوند، با اشاره به ناکافی بودن امکانات هلال احمر دماوند گفت: پایگاه هلال احمر دماوند زمان وقوع زلزله ۲ درصد جمعیت را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند به عنوان پشتیبان تهران عمل کند.

همتی گفت: موجودی انبارها باید به روز شوند چرا که در حوادث اخیر این موجودی‌ها مصرف شده‌اند و از ریاست جمهوری برای اختصاص اعتبار درخواست خواهیم کرد و در نظر داریم با توجه به زلزله خیز بودن کل استان تهران این پایگاه را به عنوان پشتیبان تهران قرار بدهیم و بهینه کردن انبارها و ادوات را طی روزهای آتی عملیاتی خواهیم کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور عنوان داشت: هلال احمر در ایام کرونا عملکرد بسیار خوبی داشته و از ابتدای شیوع کنار وزارت بهداشت قرار گرفت و بیش از ۲۱ میلیون نفر از هموطنان در قالب بیش از ۷.۵ میلیون خودرو در خروجی شهرها توسط هلال احمر غربالگری و ۱۶ هزار نفر از هموطنان مشکوک به کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شدند.

وی به تفاهم نامه با نیروهای مسلح برای آموزش ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای وظیفه در طول سال اشاره کرد و گفت: آموزش‌های همگانی به صورت منسجم از ماه آتی با محوریت مؤسسه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر و با همکاری داوطلبان از سر گرفته خواهد شد.