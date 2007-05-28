17 جلد از دایرة المعارف علما و ادبای مسلمان در لبنان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محققان 100 دانشگاه اسلامی 17 جلد از دایرة المعارف علما و ادبای مسلمان را آماده و منتشر کرده اند.

تولید و نشر 17 جلد از مجموعه 50 جلدی دایرة المعارف زندگی و فعالیتهای علما، اطبا، ادبا، محققان و فرهیختگان مسلمان با نظارت سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی عرب ( السکو) به پایان رسید.

دکتر محمد صالح جابری مدیر این دایرة المعارف و نماینده السکو با اشاره به اینکه این دستاورد علمی در بیروت لبنان منتشر شده است، گفت: به زودی دیگر بخشهای این دایرة المعارف تکمیل و منتشر می شود.

قرار است در تنظیم و نشر این دایرة المعارف 3 هزار محقق از 100 دانشگاه اسلامی با استفاده از مراجع مؤثق موضوعی و کامل مشارکت کنند.

طرح این دستاورد علمی مهم از سال 1998 به کمیته علمی سازمان السکو و سپس تونس، ترکیه و دانشگاه اردن ارائه شد تا پس از بررسیهای لازم زمینه های آماده سازی و نشر این دایرة المعارف فراهم شود.