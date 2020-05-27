به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، پژمان ماندگاری تهیهکننده برنامه «ورزشگاه» گفت: عبداله ویسی سرمربی تیم پیکان امشب ۷ خرداد مهمان حضوری برنامه خواهد بود.
وی با اشاره به تغییر زمان پخش این برنامه توضیح داد: پخش این برنامه پیش از این شبهای شنبه هر هفته بود که بعد از پایان ماه مبارک رمضان چهارشنبه هر هفته پخش میشود.
تهیهکننده این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: اولین برنامه امشب ۷ خرداد ماه با اجرای حافظ کاظمزاده از شبکه ۵ سیما پخش میشود.
برنامه «ورزشگاه» هر هفته با بخشهای مختلف همچون رصد تمام رویدادهای مهم ورزشی کشور، بررسی پرونده هفته و دعوت از چهرههای ورزشی روی آنتن میرود.
«ورزشگاه» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
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