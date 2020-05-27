انهدام خودروهای داعشی در صلاح الدین عراق با موشک کورنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از انهدام دو خودرو داعشی که قصد نزدیک شدن به نیروهای امنیتی عراق در استان صلاح الدین را داشتند، خبر داد.

در بیانیه اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: یگان وابسته به فرماندهی عملیات صلاح الدین، خودروهای داعشی که قصد نزدیک شدن به نیروهای لشگر هشتم ارتش عراق را داشتند، رصد کردند و با دو موشک کورنت آنها را منهدم کردند.

اداره اطلاع رسانی امنیتی همچنین از یورش داعشی ها به یک پست نگهبانی وابسته به لشگر هفدهم ارتش عراق در جنوب بغداد خبر داد و اعلام کرد: بر اثر این تیراندازی یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که یحیی رسول سخنگوی مصطفی الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قبلاً اعلام کرده بود که تکفیری ها خطری برای عراق مانند قبل محسوب نمی شوند و شبکه های داعشی توان تهدید شهرهای عراق را ندارند.