  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد؛

انهدام خودروهای داعشی در صلاح الدین عراق با موشک کورنت

انهدام خودروهای داعشی در صلاح الدین عراق با موشک کورنت

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از انهدام دو خودرو داعشی که قصد نزدیک شدن به نیروهای امنیتی عراق در استان صلاح الدین را داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از انهدام دو خودرو داعشی که قصد نزدیک شدن به نیروهای امنیتی عراق در استان صلاح الدین را داشتند، خبر داد.

در بیانیه اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: یگان وابسته به فرماندهی عملیات صلاح الدین، خودروهای داعشی که قصد نزدیک شدن به نیروهای لشگر هشتم ارتش عراق را داشتند، رصد کردند و با دو موشک کورنت آنها را منهدم کردند.

اداره اطلاع رسانی امنیتی همچنین از یورش داعشی ها به یک پست نگهبانی وابسته به لشگر هفدهم ارتش عراق در جنوب بغداد خبر داد و اعلام کرد: بر اثر این تیراندازی یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که یحیی رسول سخنگوی مصطفی الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قبلاً اعلام کرده بود که تکفیری ها خطری برای عراق مانند قبل محسوب نمی شوند و شبکه های داعشی توان تهدید شهرهای عراق را ندارند.

کد مطلب 4935471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها