کشف ۲۰۰۰ عدد قرص غیرمجاز در دره شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمالوندی اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر و ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی و در پی کسب خبری مبنی بر فروش قرص های غیر مجاز توسط شخصی با هویت معلوم، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی با اقدامات خاص پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی کردند، افزود: فروشنده قرص های غیر مجاز در یک عملیات غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر شد.

سرهنگ جمالوندی ادامه داد: در بازرسی های انجام شده از منزل متهم تعداد دو هزار و۴۴۲ عدد قرص غیر مجاز که به طرز ماهرانه ای در داخل گاو صندوق جاساز شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضابی معرفی شد، گفت: پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردمی و همکاری مردم در زمینه برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنیت جامعه است.