کاهش ۴۵ درصدی مبتلایان به کرونا در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت استان در مواجهه با ویروس کرونا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رتبه استان مرکزی به لحاظ میزان شیوع کرونا نسبت به سایر استانهای کشور بهبود پیدا کرده است و جزو بیستمین استان کشور هستیم در حالی که تا یک ماه گذشته استان دارای رتبه دهم بود.
وی ادامه داد: آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان مرکزی نسبت به میانگین کشوری پایینتر (۴۵ درصد) است.
آقازاده افزود: شهرستانهایی مانند زرندیه، تفرش و شازند دارای وضعیت سفید و سایر شهرستانها، مناطق دارای با خطر کمتر هستند که نشان دهنده شرایط خوب در مهار کرونا همراه با رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم و مسئولین است البته این به معنای پایان مقابله با این ویروس نیست.
وی در خصوص خطر ابتلاء به ویروس کرونا به مردم هشدار داد و تاکید کرد: همچنان مردم باید مسائل شخصی و فاصله گذاری اجتماعی را در خانواده و اجتماع به منظور پیشگیری از ابتلاء به این ویروس رعایت کنند تا تداوم بهبود وضعیت نسبت به این بیماری را در استان شاهد باشیم.
استاندار مرکزی با بیان اینکه بسیاری از مراکز درمانی استان دارای وضعیت سفید هستند، گفت: تعداد مبتلایان بستری در این مراکز درمانی محدود شده است.
آقازاده افزود: در حال حاضر بیمارستان ولیعصر اراک و بیمارستان تأمین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک دارای وضعیت سفید هستند.
وی عنوان کرد: در شهرستانهای ساوه و دلیجان تنها یک مرکز درمانی وجود دارد و کمتر از ۱۰ نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در آن بستری هستند.
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