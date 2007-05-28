ده ها هزار هندو از پایین ترین قشر هندوستان بودائی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، راهبان بودیسم که مراسم جمعی تغییر آئین هزاران نفر از هندوها به بودیسم را انجام می دادند اظهار داشتند: تا امروز شما به هر آئینی که تعلق داشتید از امروز می توانید در تعالیم و آموزه های بودا پناه بگیرید.

با اشاره ای راهبی که مراسم را برگزار می کرد، تازه بودائیان برخاسته، کفشهای خود را از پا در آورده و با دستانی گره خورده سرودهای بودائی را تکرار می کردند.

درباره تعداد افرادی که در این مراسم شرکت کردند گزارشهای مختلفی وجود دارد. برگزار کنندگان اظهار داشتند این تغییر دینی جمعی، بزرگترین مراسم در تاریخ هندوستان معاصر بوده و تعداد آنها 100 هزار نفر از جامعه دالیت (پایین ترین گروه در نظام کاستی هندوستان) هندوها بوده اند. این در شرایطی است که رویترز تعداد شرکت کنندگان را 50 هزار نفر تخمین زده و بی بی سی آن را 30 هزار نفر اعلام کرده است.

این مراسم در پایان همایش دو روزه صلح جهانی و بودیسم در مومبای برگزار شد.

شرکت کنندگان هندو با تأکید بر اینکه هدف آنها از تغییر آئین خود بهبود شرایط اجتماعی زندگی و ارتقاء شأن زندگی است در مراسم شرکت کردند. گرچه تغییر دین از هندو به بودیسم در هندوستان چندان مناقشه برانگیز نیست اما در برخی از ایالتهای این کشور بودائی شدن نیز چون روی آوردن به سایر ادیان مناقشه برانگیز است.

سوشیل کاته که از مناطق بسیار دور هندوستان راهی این شهر شده بود شرایط سخت زندگی کودکی خود را یادآور شد و گفت: کاستهای بالاتر به وی اجازه نمی دادند از چاهی که در نزدیکی محل زندگی خود وجود داشت آب بنوشد، چرا که استدلال می کردند این آب ناپاک خواهد شد.

دالیت به معنای نجس است که به پایین ترین کاست در هندوستان اطلاق می شود. نظام کاستی هندوستان مردم را به برهمن، کاهن، جنگجو، کشاورز و کارگر تقسیم می کند اما دالیتها در آخرین مرتبه قرار می گیرند.

پس از استقلال هندوستان در سال 1947 تبعیض کاستی هندوستان غیر قانونی اعلام شد، اما 180 میلیون دالیت در این سرزمین که یک ششم جمعیت 1/1 میلیاردی هندوستان را تشکیل داده اظهار می دارند که رویکرد مردم نسبت به آنها یکسان بوده است.

80 درصد جمعیت هندوستان را مؤمنان به آئین هندو تشکیل داده اند از این جمعیت 13 درصد را مسلمانان و کمتر از سه درصد را مسیحی و باقی مانده آن اقلیتهای سیک، بودیست، جین و پارسیس محسوب می شوند.