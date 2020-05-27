بازدید هدفمند مدیران اجرایی و قضایی از واحدهای تولیدی در دستورکار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، بعدازظهر امروز در آئین تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری استان یزد اظهار داشت: باید با شناسایی مشکلات و چالش‌های بر سر راه تولید، اقدام به هموار سازی مسیر رونق و جهش تولید کرد که در این مسیر می‌توان از ظرفیت و جایگاه حمایت قضائی و حقوقی ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان نیز بهره گرفت.

وی عنوان کرد: مقام‌های قضائی و اجرایی می‌توانند در یک تعامل سازنده و اثرگذار، ضمن کمک و یاری برای حل مشکلات عرصه تولید برای تکمیل ظرفیت تولید واحدهایی که کمتر از طرفیت اسمی تولید دارند یا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و همچنین ظرفیت خوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز گام‌های اساسی بردارند.

رئیس کل دادگستری استان یزد، فعال کردن کمیسیون کارگری در شهرستان را خواستار شد و بیان داشت: در شهرهای صنعتی که جمعیت کارگری زیادی دارند باید کمیسیون کارگری فعال باشد تا مشکلات آنان و دغدغه‌های این قشر زحمت کش در یک مسیر صحیح رصد شده و سامان دهی شود.

دهشیری، صحت، دقت و سرعت را سه اصل مهم کار در دستگاه قضائی دانست و اظهار داشت: دستگاهی که با جان و مال و عِرض و آبروی افراد سرکار دارد باید سه اصل صحت، دقت و سرعت را همواره سرلوحه کار خویش قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر ارتباط مدیران قضائی با نخبگان و فرهیختگان جامعه تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه به عنوان پدر معنوی جامعه و سایر روحانیون و فرهیختگان، می‌تواند ضمن یک همگرایی، تعامل ارزشمندی را برای غلبه بر ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ایجاد نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین اهمیت امنیت در جامعه پرداخت و ابراز داشت: عدالت و رفاه از جمله خواست‌های بشر است که در گرو تأمین امنیت است و امنیت نیز یک مقوله بسیط و در عین حال پیچیده و گسترده‌ای است که برای تأمین و حفظ آن باید بخش‌های مختلفی از جامعه؛ قضائی، اطلاعاتی، انتظامی، نظامی و اجرایی دست در دست هم نهاده و برای تحقق آن تلاش نمایند.

به گزارش مهر، در این جلسه از تلاش‌های محمدعلی شاکر اردکانی تجلیل و محمدحسین دهقانی زاده به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان اشکذر معرفی شد.