"بی خوابی" محسن فرجی به ناشر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرجی " زندگینامه احمد بی رشک " را ملهم از زندگینامه بی رشک - پژوهشگر و مولف کتاب های درسی - برای قشر نوجوانان به رشته تحریر درآورده است.

همچنین " زندگینامه پروین اعتصامی " از دیگر آثار زیر چاپ این نویسنده برای مخاطبان نوجوان است که طی ماه های آتی به وسیله انتشارات مدرسه منتشر می شود.

فرجی با اشاره به این نکته که سفارشی نویسی به خصوص در معرفی مفاخر ایران امری ارزشمند محسوب می شود، گفت: همواره این تفکر به غلط در میان اهل قلم ریشه گرفته است که سفارشی نویسی عمل پسندیده ای نیست. درحالی که سفارشی نویسی در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و به ویژه در زمینه نگارش زندگی و ابعاد شخصیتی مشاهیر و نیز تالیف دایره المعارف ها کاربرد بسیاری دارد.

محسن فرجی علاوه بر این آثار مجموعه داستان " بی خوابی" را هم در دست انتشار دارد. فرجی در این مجموعه که 15 قصه را دربرمی گیرد، وقایع و اتفاقات سال های اخیر را دستمایه داستان قرار داده است. این مجموعه را به احتمال زیاد نشر قطره منتشر می کند.