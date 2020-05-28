به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان با اشاره به اینکه برنامه دولت توجه بیشتر به این حوزه است، اظهار داشت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر بالقوه در کشور به ویژه در بخش باد بسیار وسیع است و ما تونل‌های بادی مطالعه شده قابل ملاحظه‌ای در مناطق مختلف کشور داریم.

وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون حدود ۹۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده در انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در کشور داریم، گفت: یکی از این تونل‌های بادی در مرز مشترک با افغانستان است که سعی خواهیم کرد در قالب کمیسیون‌های همکاری مشترک اقتصادی مطالعات این منطقه را اجرایی کنیم.

اردکانیان افزود: سال گذشته به دلیل تفاوتی که در نرخ ارز پیش آمد سرمایه گذاری‌ها در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اندکی با مشکلاتی مواجه شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تسهیلاتی که امسال داده شده است به ویژه با ساز و کارهایی که در داخل وزارت نیرو ناظر بر همکاری نزدیک‌تر بخش‌های مختلف برق و انرژی با سازمان ساتبا به عنوان متولی این کار فراهم شده است این وزارتخانه بتواند تعهدات مالی خود را در قبال سرمایه گذاران اجرا کند تا اشتیاق بیشتری برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد شود.