ملخ کامپوزیتی بالگرد سنگین در وزارت دفاع تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه پایین، دوام و استحکام بالا ، ایمنی زیاد ، تحمل پذیری صدمات احتمالی درحین پرواز ، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت تعمیر در منطقه عملیاتی را از مزیت های ملخ بالگرد از نوع کامپوزیت است.

سردار نجار وزیر دفاع در مراسم ترخیص این محصول مهم از آزمایشگاه بالانس طی سخنانی اظهار داشت: با اجرای این طرح ، متخصصان وزارت دفاع موفق شدند گام بزرگ دیگری در طراحی و تولید قطعات پیچیده صنعت هوایی بردارند و کشور را از وابستگی به یکی از مهمترین قطعات بالگرد نجات دهند.

وزیر دفاع فتح قله های فناوری های پیشرفته توسط دانشمندان و متخصصان وزارت دفاع که عموما از یادگاران سرافراز دفاع مقدس هستند را در ادامه فتح خرمشهر و سایر فتوحات رزمندگان اسلام دانست .

سردار نجار تاکید کرد: درس خودباوری و خوداتکایی را که حضرت امام (ره) در طول دوران حیات پربرکت خویش به فرزندان معنی خود آموخت، امروز با طراحی و تولید فناوریهای مهم و پیشرفته صنعتی به منصه ظهور رسیده ، حلقه های وابستگی را یکی پس از دیگری قطع می کند.