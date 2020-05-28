به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرافزون روز پنجشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: دوره‌های توانمندسازی مهارت‌های تدریس درس قرآن و فارسی و ریاضی به‌صورت قطبی و با شرکت ۳۵۳ نفر از آموزش دهندگان شهرهای بروجرد و اشترینان در قالب کارگاهی با حضور اساتید دوره دیده وزارت آموزش و پرورش در سه مرحله ۱۲ ساعتی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: بانک اطلاعات مشخصات آموزش‌دهندگان فعال و غیرفعال در سامانه سوادآموزی تشکیل شده است.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد افزود: سهمیه ویژه اولیای بی‌سواد و طرح شتاب بخشی سوادآموزی اخذ شده و ۱۸۹ نفر از اولیای دانش آموزان در شهر و روستا جذب شده است.

مهرافزون ادامه داد: چهره‌های برتر سوادآموزی در جشنواره چهره‌های برتر استان شناسایی شدند و یک نفر به مرحله کشوری راه یافت.

وی گفت: بروشور و کتاب‌های آموزشی برای آشنایی سواد آموزان با موضوع پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ توزیع شده است.

مدیر آموزش‌وپرورش بروجرد ادامه داد: پوشه کارهایی برای تمامی کلاس‌های سوادآموزی به‌عنوان یک طرح ابتکاری در شهرستان بروجرد تشکیل شده است و همچنین محتوای آموزشی نیز در قالب سی دی به تعداد ۲۶۸ عدد آماده شده است.

به گفته مهرافزون، کلاس‌های مهارت‌های زندگی، تربیت فرزند، امداد، کمک‌های اولیه، سفره‌آرایی، آموزش قرآن و نقاشی برگزار شد و خوشبختانه با استقبال فراوانی روبرو شد و همچنین سبدهای معیشتی برای سوادآموزان بی‌بضاعت به مبلغ یک‌میلیون و سیصد هزار تومان با همکاری آموزش دهندگان تهیه شد.