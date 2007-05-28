به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس جمهور در آخرین دیدار مردمی خود در بیست و نهمین سفر استانی خود، در اجتماع مردم "خمینی شهر" اظهار داشت : ممکن است در سه‌ ماه ‌آینده "قدرت های زورگو" ته‌ مانده سیاسی رو به اضمحلال خود را جمع کنند، تا شاید به آرزوی خود برسند ولی باید بدانند که ملت ایران دست آنها را خوانده و یکپارچه ایستاده و با توکل بر خدا از همه حقوق هسته‌ای خود دفاع می‌کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه قدرت های بزرگ از انرژی هسته‌ای و سلاح ایران واهمه ندارند، گفت: آنها باتوجه به در اختیار داشتن انواع موشکهای دوربرد، نسل جدید بمب و انبارهای مملو از چند ده هزار کلاهک اتمی، به دروغ می‌گویند نگران بمب و سلاح ما هستند.

احمدی نژاد تاکید کرد: آنها از فرهنگ ملت ایران و پیام‌های این ملت به بشریت امروز واهمه دارند که در وسط میدان ایستاده و همه ملت ها را به دستورات الهی دعوت می‌کند.

وی با بیان اینکه قدرت های بزرگ از اینکه ملت با اخلاق ایران از انرژی هسته‌ای برای رفاه، پیشرفت ، صلح و برادری ملت ها استفاده کند، ناراحت هستند، خاطرنشان کرد: این قدرت ها می‌دانند که اگر تصویر نورانی ملت ایران با قدرت های زورگو در مقابل جهانیان قرار گیرد، ملتها با اطمینان، ملت ایران را به عنوان الگوی خود انتخاب خواهند کرد.

احمدی نژاد با اشاره به نظرسنجی انجام‌شده در خصوص انرژی هسته‌ای ایران در جهان گفت: بر اساس این نظرسنجی ‪ ۷۰‬درصد ملتها و کشورهای غربی و بیش از ‪۹۰‬ درصد کشورهای مستقل و آزاد حق برخورداری ازاین انرژی را به‌ایران داده‌اند.

وی همچنین در خصوص اقدامات دولت برای سازندگی خمینی شهر، شهر شهید "نواب صفوی"گفت: وی تاکید کرد: اگر مردم این شهرستان هیچ خدمتی به بشریت جز تقدیم شهید نواب صفوی را نیز نمی‌کرد ، جای داشت باز ملت ایران و همه آزادگان جهان تا ابد خودشان را مدیون این شهر بداند.



رئیس جمهور اعلام کرد: اختصاص یکصدمیلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ‌اشتغال جوانان، برداشتن محدودیت ‪ ۵۰‬کیلومتری برای صنایع تکمیلی و غذایی،توسعه زیرساخت‌های شهرک صنعتی و ایجاد یک منطقه نمونه گردشگری از جمله اقدامات دولت در این شهرستان است.

وی ، اخذ تصمیم درباره وضعیت کشاورزی و ایجاد تحول در وضع مسکن جوانان،تکمیل بیمارستان نیمه‌کاره خمینی‌شهر ، فراهم کردن زمینه اتصال قطار شهری اصفهان به این شهرستان ، فاضلاب و ایجاد ورزشگاه برای دختران و پسران خمینی‌شهر و بخشهای آن را از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت درباره این منطقه برشمرد.