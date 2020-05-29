تعلیم و تربیت باید به صورت تشکیلاتی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار با اعضای مؤسسه فرهنگی مهدی (عج) یاوران زاهدان، اظهار داشت: کار تربیتی از سنین پایین شروع شده و تا دانشگاه و حوزه علمیه ادامه پیدا می‌کند و باید در هر مقطع سنی از مدل خاص آن مقطع استفاده شود.

امام جمعه زاهدان خطاب به اعضای این مؤسسه تربیتی، عنوان کرد: وجه تمایز فعالیت‌های شما با اقداماتی که در خارج و بعضاً داخل کشور انجام می‌شود، مقوله تربیت دینی و دغدغه مندی است.

وی ضمن تأکید بر اتقان و استحکام کار تربیتی در راستای ایجاد انگیزه و جلب اعتماد، بیان کرد: کار تربیت دینی ابعاد مختلفی دارد که یک بخش آن برخورداری از تخصص است، البته باید از تجربیات دیگران نیز بهره گرفته شود.

آیت‌الله محامی تصریح کرد: کار تعلیم و تربیت باید به صورت تشکیلاتی و با انسجام بیشتر صورت گرفته و باید در این جهت جنبه‌های مدیریتی و محتوایی در نظر گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان عنوان کرد: مدیریت حوزه علمیه و مدرسه علی‌الظاهر دارای شباهت بوده اما در واقع کاملاً متفاوت هستند و استانداردهای لازم در کار آموزش و تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی و گام‌به‌گام جلو رفتن برای رسیدن به اهداف در کار تعلیم و تربیت، امری مهم بوده و کارها باید به تناسب توان گسترش پیدا کند.

آیت‌الله محامی تاکید کرد: کیفیت‌گرایی باید در امر تعلیم و تربیت بیشتر از کمیت‌گرایی مورد توجه قرار داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تعلیم و تربیت از بخش‌هایی است که عمل خوب و بدمان در طولانی‌مدت خود را نشان می‌دهد.

وی خطاب به فعالان مؤسسه فرهنگی مهدی یاوران زاهدان گفت: باید به گونه‌ای در این زمینه فعالیت کنید که مدل کارتان به‌عنوان یک الگو در جامعه مطرح شود و پس از هر مقطع زمانی، یک ارزیابی از نوع فعالیت و کارتان داشته باشید تا به نقاط قوت و ضعفتان در راستای هرچه بهتر شدن کار دست پیدا کنید.

مدیر مؤسسه فرهنگی و تربیتی مهدی (عج) یاوران زاهدان نیز در این دیدار گفت: یکی از خلاء های موجود در استان عدم انسجام نیروهای مسجدی و هیئتی برای انجام فعالیت است.

حجت‌الاسلام حسین کده‌ای اضافه کرد: مؤسسه فرهنگی و تربیتی مهدی (عج) یاوران به دنبال جمع‌کردن نیروهای مسجدی و هیئتی است با چشم‌انداز تربیت افرادی مثل شهیدان چمران و امام موسی صدر که ازنظر علمی، اخلاقی و روحیه خدمت به مردم سرآمد باشند.

وی بیان کرد: در چند سالی که از فعالیت این مؤسسه می‌گذرد تاکنون از ظرفیت طلبه‌ها و اساتید دانشگاه بهره گرفته شده و هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی نیز در بخش‌های مختلف از خردسالی تا دانشگاه و حوزه‌های علمیه در حال تربیت شدن با بهره‌گیری از اساتید مجرب می‌باشند و خروجی‌های خوبی در سال‌های اخیر کسب کرده‌ایم.