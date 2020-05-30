خوشه های گندم در دشت های طلایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در خردادماه خوشههای طلایی گندم در گلستان جلوه گری میکند.
برداشت این محصول هم اکنون آغاز شده و نخستین محمولهها به مراکز خرید تحویل میشود.
براساس پیش بینیهای اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار میرود در سال جاری بیش از یک میلیون و دویست هزار تن گندم از بیش از ۳۵۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم در گلستان تولید شود.
استان گلستان ۲۴۰ هزار بهره بردار کشاورزی دارد که بیشتر آنان در بخش زراعت فعالیت دارند.
استان گلستان در تولید گندم، کلزا و جو رتبههای برتر را در میان استانهای کشور دارد.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۱۰۰ مرکز خرید گندم در سطح استان گلستان برای خرید تضمینی این محصول پیش بینی شده است.
منصور صیادی بیان داد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری ۲۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده و این قیمت براساس پایه خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید است.
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