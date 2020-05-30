به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به اطراف خود نگاه کنید، ما تا چه اندازه به نیروی برق نیاز داریم؟ اگر روزی، ساعتی و یا حتی ثانیهای برق مصرفی منزل یا محل کار ما قطع شود چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد؟ وقتی به این سوالات فکر میکنیم و پاسخهای آن را در نظر میگیریم متوجه لزوم استفاده از یک منبع تغذیه بدون وقفه یا همان یوپی اس میشویم.
روزی طبیعت اولین موهبت خود را با آتش زدن تکه چوبی به انسان عرضه داشت. از آن روزگار به بعد انسان دانست که طبیعت میتواند بیش از نیازهای ابتداییش به او خدمت کند. کمکم آب دریا و نیروی باد و حرکت حیوانات مفهومی جدید برای انسان پیدا کردند.
رفتهرفته انسان نیروهای پنهان و قوانین معما گونه آنرا کشف کرد و سعی کرد آنها را به نحوی تحت کنترل خود در بیاورد. یکی از بارزترین این نیروها نیروی برق یا همان الکتریسیته است. در واقع این نیرو که از حرکت الکترونها ایجاد میشود در هر چیزی وجود دارد. اما مهم این است که انسان توانست قانون آن را کشف کند و از آن در راستای بهتر شدن زندگی خود استفاده کند. از اینرو با بهبود زندگی انسان بهواسطه نیروهای مختلف همچون الکتریسیته، رفتهرفته وابستگی غیر قابل انکاری نیز به آن پیدا شد. تا حدی که امروز با نبود ثانیهای از این نیرو، زندگی ما مختل میشود.
حال کمی دقیقتر به دنیای اطرافتان را نگاه کنید. همه چیز با سرعت غیر قابل باوری به سمت هوشمندی پیش میرود. این اتفاق باعث آسایش و رفاه بیشتر زندگی ما شده است اما واضح است که این هوشمند شدن با قطع ثانیهای از برق، از کار میافتد. حال که زندگی ما تا این حد به هوشمند شدن احتیاج دارد و به آن وابسته است، لزوم داشتن یک منبع جریان بیوقفه بیش از پیش حس میشود. همین موضوع باعث ایجاد مفهومی به نام منبع تغذیه اضطراری یا همان یوپی اس شده است.
یو پی اس و خطری که همیشه وجود دارد
پیشتر به لزوم استفاده از باتری یو پی اس پرداخته شد، اما نباید فراموش کرد استفاده از برق خطراتی نیز به همراه دارد و هنوز راهی برای استفاده کاملاً بیخطر از این منبع عظیم طبیعی یافت نشده است، این خطر در انواع باطری یو پی اس و کابینت باطری نیز وجود دارد.
در واقع خطر استفاده از انواع یو پی اس تا حدی بیشتر از برق شهری است، زیرا یو پی اس ها در حقیقت نوعی مخزن برق میباشند که این نیرو به شکل ساکن در آن وجود دارد. از این رو علاوه بر انتخاب و خرید یو پی اس مناسب مواردی چون نصب و خدمات آن اهمیت بسیاری خواهد داشت.
همانطور که اشاره شد خرید باطری یو پی اس خود از حساسیت بالایی برخوردار است و ممکن است اشتباه در خرید با خطراتی همراه باشد. از اینرو پیشنهاد ما این است که در خرید خود سراغ عاملین مجاز فروش باطری یو پی اس بروید. این نمایندگیها و فروشگاههای مجاز به نوعی میتوانند کیفیت کالای خریداری شده را تضمین و تا حد زیادی خیال شما را از خطرات احتمالی بعدی آسوده کنند. در کنار این مسئله همواره یک نمایندگی و یک فروشگاه معتبر میتواند خدمات یوپی اس بهتری به مشتریان خود ارائه بدهد.
اعتماد محصول یک سابقه درخشان
بهترین راه انتخاب و خرید یو پی اس استفاده از گزینه اعتماد در خرید است. این اعتماد گرچه بهنظر یک ریسک نسبتاً بزرگ است اما در صورتی که فروشگاه و نمایندگی درستی انتخاب شود مسلماً این ریسک به خوبی پاسخ میدهد.
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکتهایی است که در زمینه فروش یو پی اس و استابلایزر و اینورتر و… فعالیت میکند و در این سالها توانسته اعتماد مشتریان خود را جلب کند.
از طرفی دیگر شرکت ویرا انرژی مهر ماهان با بسیاری از شرکتها و تولیدکنندگان معتبر جهانی قرارداد همکاری دارد و به عنوان نمایندگی اصلی آنها در ایران مشغول فعالیت است. از اینرو علاوه بر کیفیت و اطمینان مورد نیاز، ویرا انرژی مهر ماهان میتواند مناسبترین قیمت یو پی اس را در اختیار مشتریان خود بگذارد.
تابلوی افتخارات این شرکت و همچنین همکاری با انواع سازمانها، نهادهای دولتی، خصوصی و نظامی نام آشنای کشوری و جهانی میتواند خیال مشتریان برای خریدی مطمئن آسوده کند.
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