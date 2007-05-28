نامدارترین خوشنویس عراقی در یک حمله مسلحانه کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Pna، " الزهاوی " که مشهورترین خوشنویس عراقی و از نامداران این رشته هنری در جهان اسلام محسوب می شود، هنگام خروج از منزل شخصی اش در روستایی نزدیک بغداد، مورد اصابت گلوله چند فرد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. بنا به اظهارات شواهد محلی، ضاربان مدتی را در کمین او منتظر مانده بودند.

خوشنویسی در جهان عرب از جمله مهم ترین هنرها به شمار می رود و از سال های میانی دهه 90 به این سو، شاگردان زیادی از کشورهای مختلف عربی برای آموزش این هنر به نزد خلیل الزهاوی می رفتند. او از اساتیدی بود که امضاهایش ذیل مدارک علمی دانشجویان، اعتبار وافری برای آنان به همراه می آورد.

پیکر الزهاوی برای انجام مراسم خاکسپاری دیروز به شهر دیاله عراق منتقل شد.