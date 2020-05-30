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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۴۸

در ماه مبارک رمضان انجام شد؛

کمک ۵۰ میلیارد ریالی خیرین به بهزیستی در قم

کمک ۵۰ میلیارد ریالی خیرین به بهزیستی در قم

قم - مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: خیرین قمی در ماه مبارک رمضان بیش از پنجاه میلیارد ریال به بهزیستی و مراکز تحت نظارت بهزیستی قم کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پهلوانی اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش همدلی مؤمنانه، بهزیستی قم با کمک خیرین و نیکوکاران توانست ماه مبارک رمضان گام مؤثری در کمک به جامعه هدف خود بردارد.

وی افزود: خیرین قمی بیش از بیست میلیارد ریال به صورت نقدی و نزدیک به سی میلیارد ریال به صورت غیرنقدی به صورت مستقیم به بهزیستی استان و یا به صورت کمک به مراکز تحت نظارت بهزیستی قم کمک کردند که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بود.

مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به ضرورت الزامات بهداشتی در دوره شیوع بیماری کرونا، خاطرنشان کرد امسال به علت این الزاماً ت از برگزاری سفره‌های اطعام و افطار در مراکز با پذیرایی از مددجویان در تالارهای پذیرایی معذور بودیم اما خیرین معزز با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود بهزیستی را در تأمین سبدهای غذایی یاری نمودند.

پهلوانی ضمن قدردانی بیوت مراجع عظام تقلید، تولیت‌های محترم حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران، صاحبان کارخانجات و صنوف و کلیه نیکوکاران ارجمند که با عمل به وظیفه اجتماعی خود دست بهزیستی را در رفع گوشه‌ای از نیازهای جامعه هدف گرفتند، افزود با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای معیشتی خانواده‌های تحت پوشش همچنان نیازمند یاری خیرین استان هستیم.

کد مطلب 4937589

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