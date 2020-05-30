به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد مبتلایان به کرونا در استان بوشهر تا روز شنبه ۱۰ خردادماه به عدد ۱۰۱۳ نفر رسید که از این تعداد ۴۲۱ مورد بهطور کامل بهبودیافتهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: از ۴۵ مورد مثبت جدید، ۲۶ مورد در بوشهر، ۱۲ مورد در گناوه، ۳ مورد در عسلویه، ۲ مورد در کنگان و در جم و تنگستان نیز هرکدام یک مورد توسط مراکز بیماریابی شناساییشدهاند.
کشمیری درباره مبتلایان جدید در بوشهر چنین گفت: همه ۲۶ مورد جدید شهرستان بوشهر به شکل سرپایی در مرکز بیماریابی شناساییشده و با رعایت دستورالعملهای وزارت بهداشت در مراقبت خانگی قرار دارند.
وی ادامه داد: ۱۲ مورد جدید نیز همگی توسط مرکز بیماریابی شناساییشده و در حال حاضر در مراقبت خانگی قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: هر ۳ مورد جدید در شهرستان عسلویه بومی این شهرستان نیستند که سابقه تماس با مورد مثبت داشته و توسط مرکز بیماریابی شناساییشده و در مراقبت خانگی قرار گرفتند.
کشمیری ادامه داد: در شهرستان کنگان نیز ۲ مورد جدید ثبت شد که یکی از آنها غیربومی و دیگری بومی است، هر دو مورد توسط مرکز بیماریابی به شکل سرپایی شناساییشده و در مراقبت خانگی قرار دارند.
وی عنوان کرد: در شهرستانهای جم و تنگستان نیز هرکدام یک مورد جدید توسط مراکز بیماریابی به ثبت رسید.
افزایش موارد بستری در بخشهای ویژه زنگ هشدار است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به بستری بودن ۲۱ نفر در بیمارستانهای استان به علت ابتلاء به کرونا خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان بستری هستند که این موضوع زنگ هشداری بر جدی نگرفتن کرونا و عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در روزهای گذشته است.
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