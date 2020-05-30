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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان:

اصلاح قوانین در اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد

اصلاح قوانین در اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد

سمنان– نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه رفع مشکلات مردم یکی از مهم‌ترین مطالبات است که باید از سوی مسئولان پیگیری شود، گفت: اصلاح قوانین در اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در دیدار با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان سمنان در مجلس یازدهم ضمن بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مهم‌ترین مطالبه مردم از مسئولان به‌ویژه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: اصلاح قوانین در اولویت نخست نمایندگان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم و عمل به دستورات و توصیه‌های مقام معظم رهبری باید در دستور کار نمایندگان مجلس باشد، افزود: فرصت کوتاهی از دولت دوازدهم باقی‌مانده است و نمایندگان مجلس موظف هستند با اصلاح قوانین و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع مشکلات مردم در بخش‌های مختلف اقدامی اساسی انجام دهند.

پیام رهبر معظم انقلاب راهگشای مشکلات

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس نیز در این دیدار بابیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در آئین افتتاحیه مجلس یازدهم چراغ راهی برای نمایندگان استان است، تصریح کرد: توجه به مسائل و مشکلات مردم در اولویت نخست قرار دارد.

عباس گلرو گفت: اتحاد و همبستگی مردم در انتخابات برای دشمنان این سرزمین نمایان شد و امروز باید با پیگیری برای رفع مشکلات مردم گامی مؤثر در جلب اعتماد آن‌ها برداریم.

ارائه خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه نمایندگان است

نماینده مردم گرمسار و آرادان نیز در این دیدار بیان کرد: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان به‌ویژه نمایندگان است و مهم‌ترین مطالبه مردم در این عرصه نیز دریافت بهترین خدمات از مسئولان است.

اردشیر مطهری با تأکید بر اینکه منتخبان مجلس یازدهم باید از این فرصت برای خدمت به مردم و تأمین رضایت آن‌ها استفاده کنند، افزود: مردم ولی‌نعمت هستند و خدمت به آنان در دستور کار قرار دارد.

لزوم حفظ اتحاد و همدلی بین نمایندگان

نماینده مردم شاهرود و میامی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان برای رونق تولید و اشتغال جوانان در دستور کار قرار دارد.

علی‌اصغر خانی با تأکید بر لزوم حفظ اتحاد و همدلی بین نمایندگان استان بیان کرد: همکاری و تعامل ویژه با دولت نقش مؤثری در تحقق اهداف و برنامه‌های مجلس شورای اسلامی ایفا می‌کند.

عمل به تعهدات مهم‌ترین مطالبه مردم از منتخبان مجلس

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار بیان کرد: عمل به تعهدات مهم‌ترین مطالبه مردم از منتخبان مجلس شورای اسلامی است و باید از هر فرصتی برای تحقق طرح‌ها و اهداف و برنامه‌های خود استفاده کنیم.

علی‌اکبر علیزاده بابیان اینکه رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی موجود در دستور کار است، اضافه کرد: عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری و تحقق سیاست‌های اقتصادی در جامعه به‌عنوان یک ضرورت سرلوحه فعالیت‌های نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4937631

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