رهبر طالبان به کرونا مبتلا شد/ ابهام در روند مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی «فارن پالیسی» روز شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که برخی رهبران ارشد طالبان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

در این گزارش به نقل از «آنتونیو گتوزی»، کارشناس موسسه خدمات متحد سلطنتی در این باره گفته شده است که «هیبت الله آخوندزاده» در جلسات این گروه طی چند هفته گذشته غائب بوده است و در حال حاضر سراج الدین حقانی معاون ارشد شبکه حقانی، در جایگاه آخوندزاده قرار دارد.

نویسنده در این گزارش همچنین معتقد است که شیوع ویروس کرونا راه را برای پسر ملا عمر، بنیانگذار طالبان به عنوان رئیس موقت طالبان هموار کرده است. این موضوع از سوی یکی از فرماندهان ارشد طالبان نیز تائید و گفته شده که ملایعقوب در حال حاضر رهبری طالبان را در دست دارد. فردی که به گفته نویسنده گزارش محبوبیت زیادی در میان رهبران طالبان دارد و با عربستان نیز روابط نزدیکی دنبال می‌کند.

از سوی دیگر از آن جا که در مقطع فعلی گفتگوهای صلح افغانستان جریان دارد، ابتلای رهبران ارشد طالبان به کرونا این مذاکرات را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و ابهام در نتایج مذاکرات را دوچندان خواهد کرد، چون وضعیت رهبری طالبان دچار تغییرات احتمالی خواهد شد و هنوز مشخص نیست که فرزند ملاعمر و یا شخص دیگری رهبری طالبان را دست خواهد داشت.

در ۲۹ فوریه آمریکا و طالبان پس از ماه‌ها مذاکره، توافقنامه صلح را امضا کردند. این پیمان برای کاهش درگیری‌ها و خشونت میان طالبان و دولت افغانستان منعقد شده است. پیش فرض اصلی در این توافق‌نامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان و آغاز مذاکرات صلح منوط به تبادل متقابل زندانیان میان دولت افغانستان و طالبان است.

از آن زمان تاکنون پیشرفت اندکی در جریان این توافقنامه صورت گرفته است که دلیل عمده‌ی آن وجود بحران در قدرت داخلی و اخلال در روند تبادل زندانیان بوده است، اما در حال حاضر با وجود تعیین تکلیف دولت در کابل به نظر می‌رسد حال موضوع کرونا در افغانستان است که این مذاکرات صلح را تحت تاثیر قرار خواهد داد.