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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شناسایی ۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در دهمین روز از خردادماه سال ۹۹، عنوان کرد: از شروع خطر اپیدمی تا کنون یک‌هزار و ۵۶۹ بیمار با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه داشته‌اند.

وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری و سرپایی چهار هزار و ۹۳۸ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: تعداد بهبودیافتگان ترخیص شده از بیمارستان یا درمان در منزل ۵۹۶ نفر بوده است و تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی ۲۴ نفر هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: با مثبت اعلام شدن آزمایشات ۶ بیمار مشکوک در ۲۴ ساعت گذشته، همه موارد مبتلا از آغاز بیماری که نتایج آزمایش آن‌ها مثبت اعلام شده ۶۳۹ نفر است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در استان کماکان ۲۹ نفر است.

کد مطلب 4937708

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